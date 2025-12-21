B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Meteo » Vremea astăzi, 21 decembrie. Românii din majoritatea regiunilor vor avea parte de o zi mohorâtă

Vremea astăzi, 21 decembrie. Românii din majoritatea regiunilor vor avea parte de o zi mohorâtă

B1.ro
21 dec. 2025, 09:46
Vremea astăzi, 21 decembrie. Românii din majoritatea regiunilor vor avea parte de o zi mohorâtă
Sursa foto: Pixabay
Cuprins
  1. Vremea 21 decembrie, în sudul țării
  2. Vremea în Moldova, Muntenia și Bucovina
  3. Vremea în centrul și vestul țării, pe 21 decembrie
  4. Vremea în Capitală

Vremea de duminică, 21 decembrie, nu prea ține cu românii. Atmosfera va fi, în cea mai mare parte a țării, mohorâtă. Ziua debutează cu ceață, iar în anumite regiuni, se vor înregistra și ploi sau burniță.

Vremea 21 decembrie, în sudul țării

Nici astăzi nu au noroc de soare românii din Dobrogea și Bărăgan. Cerul va fi preponderent înnorat, iar dimineața începe cu ceață și posibil, și niște ploi slabe. Chiar și așa, valorile termice maxime sunt peste normalul acetsei perioade. Dacă ceața nu va persista mult, termometrele vor indica 8-9 grade Celsius.

În Oltenia, în zona de câmpie, ceața poate persista pe tot parcursul zilei, însoțită pe alocuri de ploi sau burniță. Este de așteptat ca vremea să fie mai bună în zonele de munte. Temperaturile se vor situa pe la 8-9 grade, în zonele de deal.

Vremea în Moldova, Muntenia și Bucovina

În sudul Moldovei și în nordul Munteniei, vremea nu diferă cu mult de cea din sudul țării. Atmosfera este marcată de prezența norilor pe tot parcursul zilei, dar și de ceață – dimineața. Nu este exclus să burnițeze în următoarele ore. Valorile termice vor crește față de sâmbătă, astfel că termometrele vor indica chiar și 7 grade.

În jumătatea de nord a Moldovei și în Bucovina, sunt așteptate ploi slabe, pe arii restrânse. Dacă la câmpie, ziua începe cu ceață și cu riscul de formare a poleiului, la munte, se mai întrezărește și soarele dintre nori. Valorile termice se vor încadra în normalul acestei perioade.

Vremea în centrul și vestul țării, pe 21 decembrie

Vreme mohorâtă va fi și în nordul Transilvaniei și în Maramureș. Este de așteptat să și plouă în regiunile joase, iar în cele montane – apar și condițiile de lapoviță. Valorile termice sunt mai scăzute decât ieri, în jur de 5…6 grade.

Și în vestul țării, atmosfera va fi închisă, iar ziua va fi marcată de ceață și înnorări persistente. Norocoși sunt cei din zonele montane, care vor avea parte de o vreme ceva mai frumoasă. În zonele de deal, temperaturile pot urca chiar și la 9 grade.

Vremea în Capitală

Bucureștenii își încep ziua la fel ca majoritatea din ultima perioadă, în ceață, Astăzi însă, este de așteptat să apară și burnița, potrivit informărilor ANM. Cerul va fi preponderent înnorat, dar temperaturile vor crește pe parcursul zilei. Dacă de dimineață, termometrele indică 3 grade, pe parcursul zilei, valorile termice vor urca la 7 grade.

Noapte aduce din nou ceața peste oraș, iar temperaturile vor scădea până la 2 grade.

Tags:
Citește și...
Vremea astăzi, 20 decembrie. Atmosferă mohorâtă în jumătate de țară și soare, în cealaltă jumătate
Meteo
Vremea astăzi, 20 decembrie. Atmosferă mohorâtă în jumătate de țară și soare, în cealaltă jumătate
Zonele din România unde va ninge de Crăciun. Află cum va fi vremea și în primele săptămâni din 2026
Meteo
Zonele din România unde va ninge de Crăciun. Află cum va fi vremea și în primele săptămâni din 2026
Vremea în România astăzi, 19 decembrie 2025. Iată la ce temperaturi să ne așteptăm
Meteo
Vremea în România astăzi, 19 decembrie 2025. Iată la ce temperaturi să ne așteptăm
Prognoza meteo, 19 decembrie. Iată cum va fi vremea astăzi
Meteo
Prognoza meteo, 19 decembrie. Iată cum va fi vremea astăzi
Vremea, 18 decembrie. La ce temperaturi să ne așteptăm astăzi
Meteo
Vremea, 18 decembrie. La ce temperaturi să ne așteptăm astăzi
Prognoza meteo, 18 decembrie. Iată cum va fi vremea astăzi în România
Meteo
Prognoza meteo, 18 decembrie. Iată cum va fi vremea astăzi în România
Un ciclon puternic amenință Europa: Lista țărilor afectate de „ciclonul bombă”. Ce fenomene meteo sunt așteptate
Meteo
Un ciclon puternic amenință Europa: Lista țărilor afectate de „ciclonul bombă”. Ce fenomene meteo sunt așteptate
Vremea astăzi, 17 decembrie. Temperaturile vor depăși normalul perioadei, în mai multe regiuni din țară
Meteo
Vremea astăzi, 17 decembrie. Temperaturile vor depăși normalul perioadei, în mai multe regiuni din țară
Vremea azi, 16 decembrie. Iată care vor fi minimele și maximele zilei
Meteo
Vremea azi, 16 decembrie. Iată care vor fi minimele și maximele zilei
Cum ne va surprinde vremea de Crăciun și Revelion. Meteorologii au actualizat prognoza meteo
Meteo
Cum ne va surprinde vremea de Crăciun și Revelion. Meteorologii au actualizat prognoza meteo
Ultima oră
12:29 - Concert extraordinar de colinde! Corul Madrigal a adus magia sărbătorilor în centrul Bucureștiului
11:56 - Discrepanțe uriașe de finanțări, în Timiș. Comuna condusă de fratele președintelui CJ primește cât alte 9 localități, la un loc
10:50 - Sfaturi pentru a-ți țina casa păzită de hoți, în perioada sărbătorilor. De ce recomandă experții să nu postăm poze din vacanță în mediul online
10:17 - Rusia pune capăt unui acord cu România, semnat în vremea președintelui Ion Iliescu. Ce scop avea înțelegerea dintre cele două state
09:19 - Câți lucrători străini ar urma să primească România în 2026? Contingentul stabilit de Ministerul Muncii – mai mic decât în 2025
08:42 - Consilierul lui Bolojan clarifică: a fost sau nu necesară creșterea TVA-ului / Când estimează că vor scădea inflația și dobânzile
00:01 - Prințul William și-a dus fiul la o organizație caritabilă vizitată de prințesa Diana, acum 32 de ani (FOTO)
23:28 - TVA-ul pentru mâncare și cazare va rămâne la 11% și anul viitor. Guvernul menține cota redusă pentru HoReCa
22:51 - Adevărul șocant despre citricele din magazine! ANPC trage un semnal de alarmă: „Suntem bătaia de joc a importatorilor”
22:01 - Românii schimbă tradiția de Crăciun. Preparatele care fac senzație anul acesta la masa de sărbători