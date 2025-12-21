Vremea de duminică, 21 decembrie, nu prea ține cu românii. Atmosfera va fi, în cea mai mare parte a țării, mohorâtă. Ziua debutează cu ceață, iar în anumite regiuni, se vor înregistra și ploi sau burniță.

Vremea 21 decembrie, în sudul țării

Nici astăzi nu au noroc de soare românii din Dobrogea și Bărăgan. Cerul va fi preponderent înnorat, iar dimineața începe cu ceață și posibil, și niște ploi slabe. Chiar și așa, valorile termice maxime sunt peste normalul acetsei perioade. Dacă ceața nu va persista mult, termometrele vor indica 8-9 grade Celsius.

În Oltenia, în zona de câmpie, ceața poate persista pe tot parcursul zilei, însoțită pe alocuri de ploi sau burniță. Este de așteptat ca vremea să fie mai bună în zonele de munte. Temperaturile se vor situa pe la 8-9 grade, în zonele de deal.

Vremea în Moldova, Muntenia și Bucovina

În sudul Moldovei și în nordul Munteniei, vremea nu diferă cu mult de cea din sudul țării. Atmosfera este marcată de prezența norilor pe tot parcursul zilei, dar și de ceață – dimineața. Nu este exclus să burnițeze în următoarele ore. Valorile termice vor crește față de sâmbătă, astfel că termometrele vor indica chiar și 7 grade.

În jumătatea de nord a Moldovei și în , sunt așteptate ploi slabe, pe arii restrânse. Dacă la câmpie, ziua începe cu ceață și cu riscul de formare a poleiului, la munte, se mai întrezărește și soarele dintre nori. Valorile termice se vor încadra în normalul acestei perioade.

Vremea în centrul și vestul țării, pe 21 decembrie

Vreme mohorâtă va fi și în nordul Transilvaniei și în Maramureș. Este de așteptat să și plouă în regiunile joase, iar în cele montane – apar și condițiile de lapoviță. Valorile termice sunt mai scăzute decât ieri, în jur de 5…6 grade.

Și în vestul țării, atmosfera va fi închisă, iar ziua va fi marcată de ceață și înnorări persistente. Norocoși sunt cei din zonele montane, care vor avea parte de o vreme ceva mai frumoasă. În zonele de deal, temperaturile pot urca chiar și la 9 grade.

Vremea în Capitală

Bucureștenii își încep ziua la fel ca majoritatea din ultima perioadă, în ceață, Astăzi însă, este de așteptat să apară și burnița, potrivit informărilor . Cerul va fi preponderent înnorat, dar temperaturile vor crește pe parcursul zilei. Dacă de dimineață, termometrele indică 3 grade, pe parcursul zilei, valorile termice vor urca la 7 grade.

Noapte aduce din nou ceața peste oraș, iar temperaturile vor scădea până la 2 grade.