Vremea, 22 februarie: soare printre nori și temperaturi în creștere în aproape toată țara

După zile marcate de ninsori și , duminică, 22 februarie, aduce o ușoară ameliorare a vremii. În sud-est și la munte mai apar fulgi de zăpadă în primele ore, însă pe parcursul zilei norii se risipesc, iar temperaturile încep să urce. Noaptea, însă, revin precipitațiile, pe alocuri mai consistente.

În Bărăgan, maximele nu trec de 0 grade, în timp ce în Crișana, Banat și Oltenia se ating valori de 9-10 grade. Chiar dacă se încălzește față de ziua precedentă, temperaturile rămân, în multe regiuni, sub normalul perioadei.

Sud-estul și Moldova: ninsori slabe, apoi momente însorite

În Dobrogea și Bărăgan, dimineața aduce ninsori slabe, pe arii restrânse. Ulterior, norii se mai risipesc, dar vântul continuă să aibă intensificări în zona Dobrogei, conform .

În Moldova sudică și nordul Munteniei, vremea rămâne schimbătoare, cu înnorări și scurte momente însorite. La munte mai apar ninsori slabe, iar maximele ajung la 4 grade. În nordul Moldovei și în Bucovina, temperaturile cresc ușor, iar la Piatra-Neamț se pot atinge 5 grade. Noaptea aduce ploi sau lapoviță.

Transilvania, Maramureș și vestul țării: temperaturi mai ridicate

În nordul Transilvaniei și în Maramureș, soarele își face apariția trecător, iar la prânz se înregistrează aproximativ 8 grade. În vestul țării, ziua începe cu perioade însorite și vânt domol, iar maximele pot ajunge la 9 grade.

După lăsarea serii, cerul se acoperă și apar precipitații: ploi sau lapoviță în zonele joase și ninsori la munte. Izolat, există risc de polei.

Oltenia și sudul țării: o zi frumoasă, dar rece în Lunca Dunării

În Oltenia, duminica aduce vreme plăcută, cu soare și temperaturi în creștere. În sudul țării, atmosfera rămâne însorită, iar în zonele deluroase se ating 6 grade. În Lunca Dunării, însă, maximele nu depășesc 1 grad.

Vremea în București și la munte

În București, norii se risipesc și iese soarele. Temperatura ajunge la 3 grade Celsius, valoare încă sub media normală a perioadei. Luni dimineață apare ceața, apoi cerul rămâne acoperit și sunt posibile ploi slabe. Maxima va fi de 4 grade. Marți și miercuri se încălzește treptat, cu temperaturi de până la 7 grade și perioade însorite.

La munte, doar în Carpații de Curbură mai sunt ninsori slabe la începutul zilei. În rest, vremea se ameliorează temporar, iar temperaturile cresc ușor în stațiuni. Luni și marți revin precipitațiile – ploi și lapoviță la altitudini mai joase, ninsoare pe creste – unde vântul poate atinge rafale de până la 70 km/h. Miercuri, înnorările persistă și sunt așteptate din nou lapoviță și ninsoare, mai ales spre seară.