Acasa » Meteo » Vremea, 23 februarie: ploi în nord, ceață în Capitală și viscol pe creste

Vremea, 23 februarie: ploi în nord, ceață în Capitală și viscol pe creste

23 feb. 2026, 08:30
Vremea, 23 februarie: ploi în nord, ceață în Capitală și viscol pe creste
Când vin ninsorile în București. Meteorologii Accuweather au anunțat prognoza. Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Ce spun meteorologii
  2. Vreme apropiată de normal în București
  3. Ninsori consistente la munte și viscol la altitudini mari

Valorile termice vor continua să crească ușor luni, 23 februarie, și se vor situa peste mediile multianuale specifice perioadei în vestul și sud-vestul țării, precum și local în centru și nord. Chiar dacă temperaturile urcă ușor, vremea va rămâne în general închisă, cu înnorări persistente și precipitații în mai multe regiuni.

Ce spun meteorologii

Potrivit meteorologilor, temporar se vor semnala precipitații în jumătatea de nord a teritoriului, iar mai ales seara și noaptea și în sud-est, pe arii restrânse și în sud. Vor fi ploi, unele cu caracter de aversă, iar în timpul nopții, în nord și centru, sunt posibile precipitații sub formă de lapoviță și, trecător, ninsoare, conform ANM.

Dimineața și pe parcursul nopții, izolat, se poate forma polei sau ghețuș, cu o probabilitate mai mare în regiunile estice și sud-estice. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență, în special în zonele unde temperaturile scad sub pragul înghețului.

Vreme apropiată de normal în București

În București, vremea va fi apropiată de normal din punct de vedere termic. Cerul va avea înnorări, iar noaptea și dimineața se va semnala ceață. Trecător, mai ales în orele serii, sunt posibile ploi slabe.

Vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă va fi cuprinsă între 2 și 4 grade Celsius. Minima va coborî în jurul valorii de minus 2 grade, favorizând apariția ghețușului în anumite zone.

Ninsori consistente la munte și viscol la altitudini mari

La munte, vremea va fi în general închisă, cu precipitații mixte. La altitudini de peste 1.500 de metri vor predomina ninsorile, iar local se va depune un strat nou de zăpadă de 10-15 centimetri, în special în Munții Apuseni și în nordul Carpații Orientali.

Cantitățile de apă pot depăși izolat 10-15 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab și moderat la altitudini mai joase, însă pe creste va avea intensificări semnificative. Rafalele pot atinge 45-65 km/h, iar peste 1.700 de metri chiar 80-85 km/h, viscolind temporar ninsoarea.

Temperaturile se vor menține scăzute în zona montană, iar la altitudini mari condițiile vor fi specifice iernii, cu vizibilitate redusă și risc crescut de formare a troienelor.

