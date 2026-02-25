Miercuri, vremea se menține instabilă în mai multe regiuni din , cu precipitații în special în jumătatea nordică a teritoriului, intensificări ale vântului și viscol la munte, potrivit prognozei meteorologice.

Precipitații și vânt puternic în mai multe zone

În cursul zilei, precipitațiile vor apărea mai ales în nordul țării, în timp ce vântul va avea intensificări în sud-vest, centru și est. La munte, ninsoarea va fi viscolită, iar rafalele de vânt pot atinge 110 km/h în zonele înalte ale masivelor sudice, conform .

Temperaturile maxime vor varia semnificativ la nivel național. Cele mai scăzute valori sunt așteptate în estul Transilvaniei și în Bucovina, unde mercurul din termometre ar putea urca doar până la 1 grad Celsius. La polul opus, în Oltenia se vor înregistra până la 14 grade, fiind zona cea mai caldă din țară.

Vreme mohorâtă în est și nord

În Dobrogea și în Bărăgan, cerul va rămâne predominant noros. Izolat, pot apărea ploi slabe, iar în zona Delta Dunării vântul se va intensifica. Pe timpul nopții sunt posibile episoade de lapoviță și formarea poleiului.

În sudul Moldova și în nordul Muntenia se anunță o zi în general mohorâtă, cu ploi slabe și vânt mai activ în sudul Moldovei. Temperaturile vor ajunge la aproximativ 7-8 grade, existând și momente în care soarele ar putea apărea printre nori.

Ninsori și frig în nordul țării

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina atmosfera rămâne închisă, iar ninsorile vor continua, însoțite de intensificări ale vântului. Maxima zilei nu va depăși 1 grad Celsius în Bucovina, iar noaptea sunt posibile noi ninsori.

În nordul Transilvania și în Maramureș se vor semnala ninsori și lapoviță, cu temperaturi maxime de 4-5 grade, mult mai scăzute față de ziua precedentă, când au fost înregistrate valori de aproximativ 10 grade.

Condiții meteo variabile în vest și în sud

În Banat și în Crișana se așteaptă vreme relativ mai bună, cu intervale însorite, dar și câteva ploi trecătoare. În zona Banatului se pot atinge 10 grade, iar dimineața este posibilă formarea ceții în zonele joase.

În sudul București, vremea va fi predominant însorită, cu vânt moderat și o maximă de aproximativ 6 grade. Noaptea, cerul se va înnora din nou, iar precipitațiile pot favoriza apariția poleiului, cu temperaturi de 0 grade în zona centrală și până la -3 grade la periferie.

Vreme severă la munte

La altitudini mari, în special în masivele sudice, va continua să ningă, iar viscolul va reduce vizibilitatea. Stratul de zăpadă este așteptat să crească, iar rafalele puternice de vânt vor persista pe parcursul zilei.