B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Meteo » Vremea, 25 februarie: precipitații, vânt puternic și viscol la munte. Maxime de 14 grade în Oltenia

Vremea, 25 februarie: precipitații, vânt puternic și viscol la munte. Maxime de 14 grade în Oltenia

Selen Osmanoglu
25 feb. 2026, 10:36
Vremea, 25 februarie: precipitații, vânt puternic și viscol la munte. Maxime de 14 grade în Oltenia
Sursa foto simbol: Freepik
Cuprins
  1. Precipitații și vânt puternic în mai multe zone
  2. Vreme mohorâtă în est și nord
  3. Ninsori și frig în nordul țării
  4. Condiții meteo variabile în vest și în sud
  5. Vreme severă la munte

Miercuri, vremea se menține instabilă în mai multe regiuni din Romania, cu precipitații în special în jumătatea nordică a teritoriului, intensificări ale vântului și viscol la munte, potrivit prognozei meteorologice.

Precipitații și vânt puternic în mai multe zone

În cursul zilei, precipitațiile vor apărea mai ales în nordul țării, în timp ce vântul va avea intensificări în sud-vest, centru și est. La munte, ninsoarea va fi viscolită, iar rafalele de vânt pot atinge 110 km/h în zonele înalte ale masivelor sudice, conform ANM.

Temperaturile maxime vor varia semnificativ la nivel național. Cele mai scăzute valori sunt așteptate în estul Transilvaniei și în Bucovina, unde mercurul din termometre ar putea urca doar până la 1 grad Celsius. La polul opus, în Oltenia se vor înregistra până la 14 grade, fiind zona cea mai caldă din țară.

Vreme mohorâtă în est și nord

În Dobrogea și în Bărăgan, cerul va rămâne predominant noros. Izolat, pot apărea ploi slabe, iar în zona Delta Dunării vântul se va intensifica. Pe timpul nopții sunt posibile episoade de lapoviță și formarea poleiului.

În sudul Moldova și în nordul Muntenia se anunță o zi în general mohorâtă, cu ploi slabe și vânt mai activ în sudul Moldovei. Temperaturile vor ajunge la aproximativ 7-8 grade, existând și momente în care soarele ar putea apărea printre nori.

Ninsori și frig în nordul țării

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina atmosfera rămâne închisă, iar ninsorile vor continua, însoțite de intensificări ale vântului. Maxima zilei nu va depăși 1 grad Celsius în Bucovina, iar noaptea sunt posibile noi ninsori.

În nordul Transilvania și în Maramureș se vor semnala ninsori și lapoviță, cu temperaturi maxime de 4-5 grade, mult mai scăzute față de ziua precedentă, când au fost înregistrate valori de aproximativ 10 grade.

Condiții meteo variabile în vest și în sud

În Banat și în Crișana se așteaptă vreme relativ mai bună, cu intervale însorite, dar și câteva ploi trecătoare. În zona Banatului se pot atinge 10 grade, iar dimineața este posibilă formarea ceții în zonele joase.

În sudul București, vremea va fi predominant însorită, cu vânt moderat și o maximă de aproximativ 6 grade. Noaptea, cerul se va înnora din nou, iar precipitațiile pot favoriza apariția poleiului, cu temperaturi de 0 grade în zona centrală și până la -3 grade la periferie.

Vreme severă la munte

La altitudini mari, în special în masivele sudice, va continua să ningă, iar viscolul va reduce vizibilitatea. Stratul de zăpadă este așteptat să crească, iar rafalele puternice de vânt vor persista pe parcursul zilei.

Tags:
Citește și...
Ploi, lapoviță și viscol în aproape toată țara. Vânt puternic și coduri galbene de ceață
Meteo
Ploi, lapoviță și viscol în aproape toată țara. Vânt puternic și coduri galbene de ceață
Iarna continuă și în luna martie. Ce spun datele meteorologilor despre începutul sezonului de primăvară și cum sunt afectați agricultorii
Meteo
Iarna continuă și în luna martie. Ce spun datele meteorologilor despre începutul sezonului de primăvară și cum sunt afectați agricultorii
Vremea se înrăutățește: ANM a transmis mai multe avertizări meteo. În ce zone va ninge din nou
Meteo
Vremea se înrăutățește: ANM a transmis mai multe avertizări meteo. În ce zone va ninge din nou
Vremea, 23 februarie: ploi în nord, ceață în Capitală și viscol pe creste
Meteo
Vremea, 23 februarie: ploi în nord, ceață în Capitală și viscol pe creste
Vremea, 22 februarie: soare printre nori și temperaturi în creștere în aproape toată țara
Meteo
Vremea, 22 februarie: soare printre nori și temperaturi în creștere în aproape toată țara
Val de frig și ninsori abundente în weekend. Viscol în sud-est, strat consistent de zăpadă în mai multe regiuni
Meteo
Val de frig și ninsori abundente în weekend. Viscol în sud-est, strat consistent de zăpadă în mai multe regiuni
Ciclonul polar lovește România din nou: Viscol puternic și multă zăpadă. Este posibil ca vremea să se înrăutățească și mai tare. Ce a anunțat șefa ANM
Meteo
Ciclonul polar lovește România din nou: Viscol puternic și multă zăpadă. Este posibil ca vremea să se înrăutățească și mai tare. Ce a anunțat șefa ANM
Vreme deosebit de rece și ninsori în București. Se va depune un nou strat de zăpadă
Meteo
Vreme deosebit de rece și ninsori în București. Se va depune un nou strat de zăpadă
Nou cod galben de viscol, ninsori și polei. Județele vizate (FOTO)
Meteo
Nou cod galben de viscol, ninsori și polei. Județele vizate (FOTO)
Vremea, 20 februarie: temperaturi în creștere în majoritatea regiunilor, vânt intens la munte
Meteo
Vremea, 20 februarie: temperaturi în creștere în majoritatea regiunilor, vânt intens la munte
Ultima oră
10:43 - Județul Neamț, prezent cu nouă obiective într-o competiție turistică de top pentru 2026. Cum sunt evaluate destinațiile și ce urmează
10:35 - Ce se întâmplă cu permisul de conducere, dacă nu plătești amenzile. Ultimele anunțuri de la Guvern
10:22 - Istoria recentă a fotbalului putea fi altfel. Lionel Messi, despre alegerile din cariera sportivă
10:20 - Cum alegi amplificatorul potrivit pentru boxe pasive
10:17 - Curieratul pe 4 roți – o soluție de actualitate pentru afacerile moderne. Necesitatea anvelopelor de TOP pentru comenzi livrate eficient
10:13 - Gulerul cervical: rol, indicații și recomandări de purtare
10:10 - Crezul, rugăciunea pe care toți creștinii o rostesc, dar puțini îi cunosc cu adevărat semnificația
10:10 - Avertisment hidrologic pentru mai multe râuri din Buzău. Ce zone se află sub risc de inundații în urma ninsorilor
10:01 - Cum alegem tigaia potrivită? Materialele care influențează sănătatea și calitatea mâncării
09:46 - Înșelătorie în domeniul pariurilor sportive pariuri sportive. Percheziții în mai multe locații din București și din șase județe