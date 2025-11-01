Vremea astăzi, 1 noiembrie. Toamna își face simțită prezența tot mai mult

Weekendul începe cu o și mai rece în aproape toată țara, excepție făcând sudul, unde temperaturile rămân mai blânde.

Norii și ploile își fac apariția mai ales în zonele montane, iar vântul va sufla cu putere în est, sud-est, sud-vest și în zonele înalte. Maximele se vor situa între 11 și 21 de grade Celsius, cu cele mai scăzute valori în nord-vest și cele mai ridicate în sud, conform

Unde va ploua și cât de tare va sufla vântul

În Dobrogea și Bărăgan, cerul va fi variabil, cu momente însorite alternate de rafale de vânt și ploi slabe izolate. Temperaturile se vor opri în jurul valorii de 18 grade. În sudul Moldovei și nordul Munteniei, atmosfera va fi similară, cu alternanțe de nori și soare, dar și cu un vânt intens, care pe crestele Carpaților de Curbură poate ajunge la 120 km/h. Valorile maxime vor urca până la 19 grade, apropiate de media normală a perioadei.

În nordul Moldovei și Bucovina, norii se adună treptat, iar precipitațiile vor fi mai frecvente la munte: ploi în zonele joase și lapoviță sau ninsoare la altitudini mai mari. Vântul va sufla moderat spre tare, atingând viteze de 60-70 km/h. Maximele nu vor trece de 16 grade. În Maramureș și nordul Transilvaniei, cerul va fi mai mult acoperit, cu ploi temporare și precipitații mixte la munte, într-o atmosferă rece pentru începutul lunii noiembrie.

Cum se anunță vremea în sud și la munte

În vest și în Oltenia, se vor semnala înnorări trecătoare și ploi sporadice în zona montană, însă în rest vremea rămâne destul de plăcută. Vântul va sufla mai tare în vestul regiunii, iar maximele vor fi de 19-20 de grade. Sudul țării, inclusiv Lunca Dunării, va avea un amestec de nori și soare, cu posibile ploi ușoare și temperaturi de până la 20 de grade.

La munte, vremea va fi rece și capricioasă. Se vor semnala ploi, iar pe creste vor apărea lapoviță și ninsori. Rafalele vor fi foarte puternice, mai ales în Carpații Meridionali și de Curbură, unde vântul ar putea depăși 100 km/h.

În Capitală, sâmbătă dimineață pot apărea ploi slabe, dar cerul se va însenina spre prânz. După-amiaza va fi plăcută, cu o maximă de aproximativ 20 de grade, iar noaptea se va răcori ușor, cu minime de 9 grade spre dimineață.