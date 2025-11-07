B1 Inregistrari!
Acasa » Meteo » Vremea astăzi, 7 noiembrie. Ce anunță meteorologii

Vremea astăzi, 7 noiembrie. Ce anunță meteorologii

Elena Boruz
07 nov. 2025, 09:59
Vremea astăzi, 7 noiembrie. Ce anunță meteorologii
Sursa foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Cum se anunță vremea în restul țării
  2. Ce se întâmplă în București și la munte

Vineri, vremea nu este cu mult diferită de cea de zilele trecute. Jumătatea de sud a țării rămâne sub nori și ploi persistente. Spre seară, precipitațiile se vor extinde și către vest, centru și sud. Vântul se va intensifica mai ales în regiunile sudice și pe litoral.

Temperaturile maxime vor varia între 10-11 grade în Oltenia și până la 17 grade în Maramureș și nordul Transilvaniei. În Dobrogea și Bărăgan, atmosfera va fi în continuare mohorâtă, cu ploi și vânt, dar valorile termice vor urca ușor, atingând 14 grade, conform știrile pro tv.

Cum se anunță vremea în restul țării

În Moldova, vremea rămâne în general închisă, cu ploi slabe și maxime de aproximativ 14 grade. În nordul Moldovei și în Bucovina vor fi și scurte perioade cu soare.
În Transilvania și Maramureș, vremea se menține mai blândă decât în mod obișnuit pentru început de noiembrie. Se vor atinge până la 17 grade în Bistrița și Baia Mare, iar în vest, în Munții Banatului și în Carpații Meridionali, se pot acumula până la 20 de litri de apă pe metru pătrat.
În Oltenia și Muntenia, plouă pe arii extinse, cu maxime de 12-14 grade și vânt moderat.

Ce se întâmplă în București și la munte

În Capitală, cerul va fi acoperit, cu ploi trecătoare și o temperatură de aproximativ 13 grade. Sâmbătă se va încălzi ușor, până la 15 grade, iar duminică se vor atinge chiar 18 grade, cu perioade de soare și vânt slab. De luni, vremea se răcorește din nou, cu ploi temporare și cel mult 15 grade la amiază.
La munte, ploile vor fi frecvente în masivele sudice, iar la peste 1800 de metri altitudine pot apărea precipitații mixte. În weekend, vor alterna ploile abundente cu perioade însorite, iar de luni se anunță lapoviță și ninsoare la altitudini mari.

Meteorologii sfătuiesc populația să urmărească constant actualizările meteo pentru a nu fi luată prin surprindere.

