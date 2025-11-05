Miercuri, regiunile din România s-au împărțit în două tabere. Există zone unde vremea este predominant frumoasă, însorită, dar și zone în care soarele nu se va vedea de nori și unde se vor înregistra precipitații.

Vremea în Moldova, Muntenia și Bucovina

În partea de sud a Moldovei, precum și în nordul Munteniei, vremea de miercuri va fi predominant înnorată. Românii din aceste zone nu scapă nici de ploi și vânt.

Vremea nu este cu mult diferită în nordul Moldovei și în Bucovina. Și aici, cerul va fi acoperit de nori și se vor înregistra ploi slabe și intensificări ale vântului, potrivit informațiilor de pe site-ul . Temperaturile sunt mai scăzute decât marți.

Vremea în centrul și vestul țării: în ce zone soarele va fi predominant vizibil pe cer

Dacă cei din Moldova ar face bine să nu își uite umbrela acasă, recomandarea pentru românii din nordul Transilvaniei și Maramureș ar fi să nu își uite ochelarii de soare. Miercuri, soarele va străluci pe cer în toată splendoarea lui, cu scurte pauze în care și norii își vor face simțită prezența. Precipitații, sub formă de lapoviță și ninsoare, apar la altitudinile mari, în Carpații Orientali.

De vreme bună se vor bucura și românii din vestul țării. Deși dimineața, ceața își va face simțită prezența în unele zone, vremea, per total, este una frumoasă, fără ploi și modificări bruște de temperatură. Termometrele vor indica valori similare cu cele din ziua precedentă, nu mai mult de 15 grade.

Va ploua în cea mai mare parte a , iar nori numeroși vor acoperi cerul pe parcursul zilei. În primele ore ale dimineții, ceața densă își face apariția, mai ales în depresiuni, iar la altitudini mari este de așteptat să se înregistreze precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Dacă în vestul regiunii, mercurul din termometre crește cu câteva valori și indică 13 grade, în partea estică, vremea se răcește ușor.

Vremea în sudul țării: dobrogenii și oltenii nu prea au șanse să vadă soarele

În vestul și nord-vestul Olteniei, vremea este însorită și predomină atmosfera plăcută. Nu se pate spune la fel și despre celelalte zone ale regiunii, acolo unde norii vor acoperi pe toto parcursul zilei cerul și nu este exclus să plouă. Temperaturile urcă ușor după-amiază, urmând ca în unele orașe, termometrele să indice și 17 grade.

În Dobrogea și Bărăgan, ziua este marcată de nori și ploi. Cu toate astea, temperaturile sunt puțin mai mari decât ieri, ajungând chiar la 15 grade.

Vremea în Capitală: soarele e scump la vedere pentru bucureșteni

Și în București, vremea este mohorâtă. Ceața este prezentă în prima parte a zilei, iar temperaturile se așteaptă să crească spre amiază, de la 12 la 15 grade.