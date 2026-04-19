După episoadele de instabilitate din ziua precedentă, vremea aduce duminică un tablou mult mai plăcut în majoritatea zonelor. Temperaturile cresc peste normalul perioadei, iar soarele revine în multe regiuni.

Cum va fi vremea în țară pe parcursul zilei

Potrivit , valorile termice urcă ușor peste media obișnuită pentru această dată din calendar. Cerul va rămâne mai mult senin în mare parte din țară, mai ales în zonele vestice și sud-vestice. Atmosfera va fi mai stabilă decât în ziua precedentă.

Totuși, în sud, est, centru și în regiunile montane vor apărea temporar înnorări. Izolat, acestea pot aduce slabe pe durata zilei.

Unde sunt anunțate ploi

Pe timpul nopții, ploile slabe vor apărea local în Crișana, Maramureș și nord-vestul Transilvaniei. Fenomene similare sunt posibile pe suprafețe restrânse în Banat și nordul Moldovei.

La altitudini mari, în zona montană înaltă, precipitațiile pot deveni trecător mixte. Asta înseamnă că ploaia se poate transforma temporar în lapoviță sau ninsoare.

Vântul va sufla slab și moderat în majoritatea regiunilor, fără episoade importante de intensificare. Rafale temporare pot apărea în zonele montane înalte și izolat în est.

Ce temperaturi se anunță

Temperaturile maxime se vor încadra între 14 și 24 de grade, în timp ce minimele vor coborî până la -1 grad în depresiunile din estul Transilvaniei, unde izolat se poate produce brumă

Cele mai ridicate minime, de până la 10 grade, se vor înregistra în vestul țării și pe litoral. Diferențele termice rămân astfel importante între regiuni.

Cum va fi vremea în București

În Capitală, ziua se anunță predominant frumoasă, chiar dacă cerul va avea perioade cu înnorări trecătoare. Șansele de ploaie rămân reduse pe parcursul întregii zile. Vântul va sufla slab până la moderat, iar maxima va atinge 19-20 de grade Celsius. Noaptea, temperatura minimă va coborî spre 5-8 grade.