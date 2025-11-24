Ziua de luni, 24 noiembrie 2025, aduce o ușoară a vremii în cea mai mare parte a teritoriului României, marcând o tranziție spre valori termice peste cele normale pentru această perioadă a anului. Chiar dacă ne apropiem de debutul iernii calendaristice, temperaturile maxime se vor încadra, în general, între 2 grade Celsius în depresiuni și zonele estice și până la 12 grade Celsius în regiunile vestice și pe litoral, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie ( ).

Această evoluție plasează România sub influența unei mase de aer mai calde, care va persista în următoarele zile.

Transilvania și Maramureș

În vestul și nord-vestul țării, vremea se va încălzi cel mai mult. Cerul va fi variabil în timpul zilei, dar spre seară și noaptea, înnorările vor deveni mai persistente în Banat, Crișana și Maramureș. Aici sunt așteptate ploi slabe pe arii restrânse. Temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de 8-12 grade Celsius.

Muntenia și Oltenia

În sud, inclusiv în capitală, București, vremea va fi comparabilă cu cea din ziua precedentă, dar cu o tendință de creștere pe parcursul săptămânii. Cerul va fi variabil spre temporar noros. În Oltenia, spre noapte, pot apărea de asemenea ploi slabe. Maxima termică în București va fi în jur de 8-10 grade Celsius.

Dobrogea și Litoral

Pe litoral și în Dobrogea, vremea va fi predominant frumoasă, cu soarele făcându-și apariția. Totuși, vântul va avea intensificări, cu viteze la rafală ce pot depăși 45-50 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra între 9 și 12 grade Celsius.

Moldova și Zonele Montane

În est și nord-est, valorile termice vor rămâne mai scăzute comparativ cu restul țării, dar totuși în jurul normei. Pe crestele montane înalte, precipitațiile vor fi sub formă de lapoviță și ninsoare, iar vântul va sufla cu putere, atingând intensificări notabile. Turiștii sunt sfătuiți să fie prudenți.

Vântul și precipitațiile

Vântul va sufla slab și moderat în majoritatea regiunilor, cu intensificări notabile în Dobrogea și pe crestele montane. Precipitațiile vor fi în general slabe și izolate, predominant sub formă de ploaie în zonele joase și lapoviță/ninsoare la altitudini mari.