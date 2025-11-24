B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Meteo » Vremea azi, 24 noiembrie: zi blândă, cu încălzire în Vest și nori în rest

Vremea azi, 24 noiembrie: zi blândă, cu încălzire în Vest și nori în rest

B1.ro
24 nov. 2025, 07:50
Vremea azi, 24 noiembrie: zi blândă, cu încălzire în Vest și nori în rest
sursă foto: Unsplash
Cuprins
  1. Transilvania și Maramureș
  2. Muntenia și Oltenia
  3. Dobrogea și Litoral
  4. Moldova și Zonele Montane
  5. Vântul și precipitațiile

Ziua de luni, 24 noiembrie 2025, aduce o încălzire ușoară a vremii în cea mai mare parte a teritoriului României, marcând o tranziție spre valori termice peste cele normale pentru această perioadă a anului. Chiar dacă ne apropiem de debutul iernii calendaristice, temperaturile maxime se vor încadra, în general, între 2 grade Celsius în depresiuni și zonele estice și până la 12 grade Celsius în regiunile vestice și pe litoral, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

Această evoluție plasează România sub influența unei mase de aer mai calde, care va persista în următoarele zile.

Transilvania și Maramureș

În vestul și nord-vestul țării, vremea se va încălzi cel mai mult. Cerul va fi variabil în timpul zilei, dar spre seară și noaptea, înnorările vor deveni mai persistente în Banat, Crișana și Maramureș. Aici sunt așteptate ploi slabe pe arii restrânse. Temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de 8-12 grade Celsius.

Muntenia și Oltenia

În sud, inclusiv în capitală, București, vremea va fi comparabilă cu cea din ziua precedentă, dar cu o tendință de creștere pe parcursul săptămânii. Cerul va fi variabil spre temporar noros. În Oltenia, spre noapte, pot apărea de asemenea ploi slabe. Maxima termică în București va fi în jur de 8-10 grade Celsius.

Dobrogea și Litoral

Pe litoral și în Dobrogea, vremea va fi predominant frumoasă, cu soarele făcându-și apariția. Totuși, vântul va avea intensificări, cu viteze la rafală ce pot depăși 45-50 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra între 9 și 12 grade Celsius.

Moldova și Zonele Montane

În est și nord-est, valorile termice vor rămâne mai scăzute comparativ cu restul țării, dar totuși în jurul normei. Pe crestele montane înalte, precipitațiile vor fi sub formă de lapoviță și ninsoare, iar vântul va sufla cu putere, atingând intensificări notabile. Turiștii sunt sfătuiți să fie prudenți.

Vântul și precipitațiile

Vântul va sufla slab și moderat în majoritatea regiunilor, cu intensificări notabile în Dobrogea și pe crestele montane. Precipitațiile vor fi în general slabe și izolate, predominant sub formă de ploaie în zonele joase și lapoviță/ninsoare la altitudini mari.

Tags:
Citește și...
Vremea în România pe 24 noiembrie 2025: temperaturi blânde, cer variabil
Meteo
Vremea în România pe 24 noiembrie 2025: temperaturi blânde, cer variabil
Vremea astăzi, 23 noiembrie: România se răcește accentuat, ninsori la munte
Meteo
Vremea astăzi, 23 noiembrie: România se răcește accentuat, ninsori la munte
Vremea astăzi, 22 noiembrie. Costrastul termic puternic se menține în toată țara
Meteo
Vremea astăzi, 22 noiembrie. Costrastul termic puternic se menține în toată țara
Prognoza meteo pentru Crăciun și de Anul Nou. Regiunile în care vom avea sărbători de iarnă cu zăpadă
Meteo
Prognoza meteo pentru Crăciun și de Anul Nou. Regiunile în care vom avea sărbători de iarnă cu zăpadă
Vremea astăzi, 21 noiembrie. Temperaturile cresc în cea mai mare parte a țării
Meteo
Vremea astăzi, 21 noiembrie. Temperaturile cresc în cea mai mare parte a țării
Cod galben de ceață în 19 județe din România. Până când e valabilă avertizarea și pe ce autostrăzi circulația este îngreunată
Meteo
Cod galben de ceață în 19 județe din România. Până când e valabilă avertizarea și pe ce autostrăzi circulația este îngreunată
Avertizare meteo. România va fi acoperită de un val de praf saharian
Meteo
Avertizare meteo. România va fi acoperită de un val de praf saharian
Iarna se anunță severă în Europa. La Niña și Vortexul Polar dau peste cap prognozele pentru decembrie. Cum va fi vremea în România
Meteo
Iarna se anunță severă în Europa. La Niña și Vortexul Polar dau peste cap prognozele pentru decembrie. Cum va fi vremea în România
ANM și Accuweather: Estimările pentru sezonul rece. Când sunt așteptate primele ninsori în orașele importante din România
Meteo
ANM și Accuweather: Estimările pentru sezonul rece. Când sunt așteptate primele ninsori în orașele importante din România
Vremea astăzi, 19 noiembrie. Se anunță precipitații și cer înnorat în cea mai mare parte a țării
Meteo
Vremea astăzi, 19 noiembrie. Se anunță precipitații și cer înnorat în cea mai mare parte a țării
Catalin Drula
Ultima oră
10:03 - Ronaldo a atins un nou prag impresionant al carierei. Golul 954, o „foarfecă” care a electrizat lumea fotbalului (VIDEO)
09:50 - Vremea în România pe 24 noiembrie 2025: temperaturi blânde, cer variabil
09:49 - România conduce în topul sărăciei extreme. Românii îngenuncheați de austeritate. Eurostat
09:45 - O fetiță de un an, la un pas de răpire în Italia. Cum a intervenit tatăl acesteia
09:21 - Petardele clasice au fost interzise. Amenzi de până la 75.000 de lei pentru cei care nu respectă noile reguli
09:07 - Cazul „copiilor din pădure”. Iată cum o familie izolată din Italia a rămas fără cei trei copii
09:05 - Negocieri de pace umbrite de noi atacuri. Armata rusă a bombardat mai multe obiective civile din Ucraina. MApN a ridicat avioanele
08:53 - Adevărata reziliență democratică începe nu în instituții, ci în mintea fiecăruia dintre noi
08:44 - De ce să oferi tricouri creștine personalizate? Sunt cele de la Librăria Maranatha idei unice de daruri cu suflet?
08:40 - România rămâne printre ultimele țări la reciclare. Diferențe uriașe față de restul Europei: „Ca să fim sustenabili, trebuie să facem investiții”