Vremea de astăzi în România, 24 mai. Temperaturile cresc în sud și est, iar la munte rămâne răcoare

Răzvan Adrian
24 mai 2026, 09:30
Sursa foto: Pixabay
Vremea de astăzi va fi în general plăcută în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi în creștere față de zilele precedente. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, temperaturile maxime vor ajunge în jur de 24-26 de grade în zonele mai calde, însă la munte și local în sud-vest pot apărea averse de scurtă durată.

Temperaturile cresc în mai multe regiuni

Ziua de 24 mai aduce o vreme mai apropiată de începutul verii în multe zone ale țării. Maximele vor urca, în general, spre 20-26 de grade, cu cele mai ridicate valori în sud, sud-est și vest.

În Transilvania și Moldova, temperaturile vor fi plăcute, în general peste 20 de grade în zonele joase. Pe litoral, valorile vor rămâne mai moderate, din cauza influenței mării, iar la munte va fi mai răcoare, mai ales la altitudini mari.

Ploi locale la munte și în sud-vest

Chiar dacă ziua va fi mai bună decât cele precedente, instabilitatea nu dispare complet. În zonele montane și local în sud-vestul țării pot apărea averse trecătoare, iar izolat sunt posibile descărcări electrice.

În restul țării, cerul va fi variabil, cu perioade însorite mai ales în sud, est și vest. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în zonele deschise și la altitudine.

Cum va fi vremea pe regiuni

În Banat, Crișana și Maramureș, vremea va fi în general frumoasă, cu temperaturi plăcute și maxime care pot ajunge spre 24-26 de grade. În Oltenia, atmosfera poate deveni instabilă local, mai ales spre zonele de deal și de munte.

În Muntenia și Dobrogea, vremea va fi mai caldă decât în zilele trecute, cu maxime în jur de 22-26 de grade. Pe litoral, temperaturile vor fi mai scăzute decât în interior, în general în jur de 18-21 de grade.

În Moldova și Transilvania, vremea va fi în mare parte bună, cu temperaturi de primăvară caldă, iar la munte valorile vor rămâne mai reduse.

