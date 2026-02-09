Vremea geroasă, ninsorile și poleiul revin în cea mai mare parte a țării, conform actualizării ultimei prognoze a ANM. O atenționare meteo va fi în vigoare până miercuri, 11 februarie.

Vremea geroasă revine

Meteorologii din cadrul au emis luni, 9 februarie, o nouă care vizează umătoarele zile. Vremea geroasă, precipitațiile sub formă de ninsoare și intesificările vântului vor fi caracteristicile meteo până miercuri. Estimările meteo vizează cea mai mare parte a teritoriului. Potrivit ANM, în intervalul 9 februarie, ora 10:00 – 11 februarie, ora 10:00, temporar vor fi precipitaţii predominant sub formă de ninsoare în sud-vestul ţării.

Precipitațiile se vor manifesta, cu precădere, în Oltenia, unde se vor acumula cantităţi de apă cuprinse între 5 și 10 l/mp. Izolat, cantitățile de apă vor ajunge și la 15 – 20 litri/mp. Stratul de zăpadă care se va depune va atinge o grosime de 5 până la 15 cm. Vor fi ninsori slabe în sudul şi în centrul ţării, iar pe arii restrânse se va forma polei sau gheţuş.

Totodată, local în sud-vest, sud şi est şi pe alocuri în centrul ţării, vântul va avea intensificări cu viteze în general de 45 – 50 km/h. La altitudini mari, în Carpaţii Meridionali, rafalele vor depăşi 70 – 90 km/h, temporar viscolind ninsoarea.

ANM precizează că valorile termice se vor situa sub mediile climatologice în regiunile extra-carpatice şi local în centrul teritoriului. Până marţi dimineaţă este cod galben de ger în Moldova şi estul Transilvaniei, unde temperaturile scad până la minus 14 grade.

Cod galben de ger în mai multe zone

Meteorologii au emis o avertizare de vreme geroasă care va fi valabilă până marţi, 10 februarie, la ora 10.00. Sunt vizate regiunile din Moldova și estul Transilvaniei.

„Pe parcursul zilei de luni, temperaturile vor fi deosebit de scăzute (cu 6…9 grade mai mici decât cele normale datei), cu valori ce se vor situa între -7 şi -3 grade. În noaptea de luni spre marţi (9/10 februarie) va fi ger, astfel că temperaturile minime se vor situa între -14 şi -10 grade”, a transmis ANM.

Atenționarea de ger cuprinde judeţele Bacău, Botoşani, Covasna, Galaţi, Harghita, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vrancea şi Vaslui. De asemenea, este Cod galben de vânt puternic, până marţi după-amiază, în sudul Banatului.

„Vântul va avea intensificări cu viteze la rafală în general de 50…70 km/h, viscolind temporar ninsoarea. În extremitatea vestică a Carpaţilor Meridionali, mai ales la altitudini de peste 1200 m, rafalele vor depăşi 70…90 km/h, va fi viscol şi vizibilitate redusă”, a transmis ANM.