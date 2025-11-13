Astăzi, 13 noiembrie 2025, vremea în România se menține rece dimineața, cu ceață densă în mai multe regiuni, dar devine mai blândă spre prânz, când soarele își face loc printre nori. Potrivit actualizate, nu sunt așteptate semnificative, însă temperaturile rămân sub media perioadei.

Temperaturile din principalele regiuni

În Transilvania, ziua începe cu valori negative, între -4 și 0°C, iar în depresiuni se semnalează brumă și ceață. După prânz, se vor atinge 7-9°C, iar cerul va fi variabil. În Moldova, maximele urcă până la 8-10°C, cu perioade de soare, dar și cu nori trecători. În Muntenia și Oltenia, vremea se anunță plăcută, cu cer senin și temperaturi de 10-12°C, potrivite pentru activități în aer liber. În Dobrogea, briza mării va aduce o senzație de răcoare, iar temperaturile nu vor depăși 9-10°C. În Banat și Crișana, valorile termice se vor situa între 8 și 11°C, cu cer predominant senin. La munte, se va menține frigul, cu maxime de 0-4°C, iar pe creste, local, va sufla vânt moderat.

Evoluția vremii pe parcursul zilei

Dimineața este caracterizată de ceață densă și temperaturi scăzute în jumătatea de sud și est a țării. Vizibilitatea va fi redusă pe drumurile din Bărăgan, sudul Moldovei și zonele joase ale Transilvaniei. După orele 11:00, soarele va predomina în majoritatea regiunilor, iar temperaturile vor crește ușor. Spre seară, aerul se răcește din nou, cu minime apropiate de 0°C în nord și centru și de 4-6°C în sud.

Recomandări utile pentru ziua de 13 noiembrie

Dacă plecați la drum dimineața, evitați vitezele mari în zonele cu vizibilitate scăzută. Îmbrăcați-vă stratificat, mai ales în regiunile unde dimineața se resimte frigul de toamnă târzie. Spre prânz, vremea devine plăcută, ideală pentru plimbări, dar seara este bine să aveți o geacă mai groasă la îndemână.

Prognoza meteo pentru România, 13 noiembrie 2025, indică o zi liniștită, fără ploi, cu soare timid și temperaturi moderate. După diminețile reci și ceața locală, urmează o după-amiază mai caldă, iar seara aduce din nou aer rece.