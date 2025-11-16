Pe 16 noiembrie 2025, se confruntă cu o vreme neobișnuit de blândă pentru această perioadă a anului, potrivit . Valorile termice depășesc mediile climatologice normale, iar atmosfera este dominată de nebulozitate joasă și cețuri, în special în zonele joase, la sol și în regiunile de câmpie.

Temperaturile ridicate surprind pe alocuri

Meteorologii raportează temperaturi maxime de până la 21 °C în zonele mai calde, cum este sud-vestul țării. Aceste valori sunt cu mult peste norma tipică pentru jumătatea lunii noiembrie, ceea ce indică un episod de încălzire temporară.

Pe de altă parte, minimele nocturne în multe regiuni vor oscila între 3 și 13 °C, în funcție de altitudine și proximitatea față de relieful muntos.

Nebulozitate, ceață și burniță

Unul dintre elementele dominante ale zilei este ceața matinală, în multe zone joase, dimineața și noaptea este semnalată nebulozitate persistentă, posibil asociată cu burniță.

Acest fenomen este mai accentuat în regiunile sudice și estice, dar poate fi întâlnit și în câteva zone centrale. În plus, cerul nu se deschide complet peste tot: norii joși persistă pe parcursul zilei în anumite regiuni.

Regiunile mari: cum se diferențiază condițiile meteo

Vest și dealuri/munte: Aici temperaturile se mențin mai ridicate decât media perioadei, conform ANM.

Nordul țării (Transilvania, Maramureș, Moldova): Se așteaptă înnorări temporare și ploi izolate, mai ales în Maramureș, potrivit prognozelor.

Sud și est: Nebulozitate joasă persistentă, ceață intensă dimineața și spre seară, iar vântul va fi în general slab.

Munți: Vântul poate avea intensificări, mai ales la altitudini mari, alimentând senzația de răcoare în zonele înalte.

Recomandări și alertă de trafic

Din cauza ceții dense, vizibilitatea poate fi redusă în zonele joase, în special dimineața și seara. Şoferii ar trebui să fie prudenți pe drumuri și să adapteze viteza, mai ales pe sectoarele rurale sau de câmpie. De asemenea, pentru cei care călătoresc în zone montane, vântul mai intens ar putea adăuga disconfort.