Vremea în România continuă să se schimbe radical în această zi de marți, 18 noiembrie 2025, marcând o tranziție evidentă către sezonul rece. Cetățenii se pot aștepta la o zi dominată de răcire semnificativă și fenomene meteorologice specifice sfârșitului de toamnă și începutului de iarnă, cu precipitații mixte prezente în majoritatea regiunilor țării.
La nivel național, temperaturile înregistrează o scădere vizibilă față de zilele precedente. Maximele se vor situa, în general, între 5°C și 10°C în zonele joase, în timp ce în regiunile montane și în nordul țării mercurul termometrelor nu va depăși adesea pragul de 0°C…2°C. Minimele nopții vor fi cuprinse între -2°C și 4°C, favorizând apariția de brumă sau chiar îngheț la sol în Transilvania și zonele subcarpatice.
Conform datelor meteorologice actualizate, media zilnică indică o temperatură maximă de aproximativ 10°C și o minimă de 2°C pentru teritoriul României, cu un indice UV scăzut (0).
Ziua de 18 noiembrie 2025 este caracterizată de o probabilitate crescută de precipitații. În zonele de câmpie din sud și est, se va semnala preponderent ploaie, mai ales în prima parte a zilei. Pe măsură ce aerul rece se extinde, șansele de lapoviță și ninsoare cresc considerabil.
Vântul va sufla moderat, cu intensificări notabile în zonele montane și pe litoralul Mării Negre, având o direcție predominant nord-vestică. Viteza vântului poate ajunge la aproximativ 11 mph (circa 18 km/h), amplificând senzația de frig.
Nebulozitatea va fi persistentă pe tot parcursul zilei în cea mai mare parte a țării, cu un cer mai mult noros sau chiar acoperit. Umiditatea rămâne ridicată, în jurul valorii de 91-92%.