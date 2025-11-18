Vremea în continuă să se schimbe radical în această zi de marți, 18 noiembrie 2025, marcând o tranziție evidentă către sezonul rece. Cetățenii se pot aștepta la o zi dominată de răcire semnificativă și fenomene meteorologice specifice sfârșitului de toamnă și începutului de iarnă, cu precipitații mixte prezente în majoritatea regiunilor țării.

Situația termică generală

La nivel național, temperaturile înregistrează o scădere vizibilă față de zilele precedente. Maximele se vor situa, în general, între 5°C și 10°C în zonele joase, în timp ce în regiunile montane și în nordul țării mercurul termometrelor nu va depăși adesea pragul de 0°C…2°C. Minimele nopții vor fi cuprinse între -2°C și 4°C, favorizând apariția de brumă sau chiar îngheț la sol în Transilvania și zonele subcarpatice.

Conform actualizate, media zilnică indică o temperatură maximă de aproximativ 10°C și o minimă de 2°C pentru teritoriul României, cu un indice UV scăzut (0).

Precipitațiile

Ziua de 18 noiembrie 2025 este caracterizată de o probabilitate crescută de precipitații. În zonele de câmpie din sud și est, se va semnala preponderent ploaie, mai ales în prima parte a zilei. Pe măsură ce aerul rece se extinde, șansele de lapoviță și ninsoare cresc considerabil.

Muntenia și Oltenia: Predominant ploaie, dar cu posibile episoade de lapoviță spre seară, pe fondul scăderii temperaturilor.

Transilvania și Moldova: Aici, ninsoarea își va face simțită prezența, în special la altitudini mai mari și în nordul Moldovei. Se pot depune straturi subțiri de zăpadă, iar șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență.

Zona Montană: Pe creste, ninsoarea va fi consistentă, ajutată de intensificările vântului, creând condiții de viscol temporar.

Vântul și norii

Vântul va sufla moderat, cu intensificări notabile în zonele montane și pe litoralul Mării Negre, având o direcție predominant nord-vestică. Viteza vântului poate ajunge la aproximativ 11 mph (circa 18 km/h), amplificând senzația de frig.

Nebulozitatea va fi persistentă pe tot parcursul zilei în cea mai mare parte a țării, cu un cer mai mult noros sau chiar acoperit. Umiditatea rămâne ridicată, în jurul valorii de 91-92%.