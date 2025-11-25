B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Meteo » Vremea în România, 25 noiembrie 2025. Iată prognoza meteo pentru toată țara

Vremea în România, 25 noiembrie 2025. Iată prognoza meteo pentru toată țara

B1.ro
25 nov. 2025, 08:24
Vremea în România, 25 noiembrie 2025. Iată prognoza meteo pentru toată țara
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Regiunea Sud‑Est (Muntenia și Dobrogea)
  2. Regiunea Sud-Vest (Oltenia și Banat)
  3. Regiunea Transilvania și zona montană
  4. Regiunea Nord‑Est (Moldova)
  5. Regiunea Dobrogea și litoralul Mării Negre

Pe data de 25 noiembrie 2025, România se confruntă cu o creștere semnificativă a temperaturilor, mult peste normalul climatic pentru această perioadă a toamnei. Cerul va fi variabil, iar unele regiuni pot avea averse locale, potrivit prognozei meteo.

Regiunea Sud‑Est (Muntenia și Dobrogea)

  • În sudul și sud-estul țării, temperaturile vor urca spre valori ridicate pentru noiembrie, ajungând până la 17°C în unele zone.
  • Cerul va alterna între înnorări și perioade senine, cu posibilitatea de ploi ușoare, mai ales în Dobrogea.
  • Noaptea, valorile minime pot urca până la 12°C, oferind o senzație mai blândă decât în mod obișnuit.

Regiunea Sud-Vest (Oltenia și Banat)

  • Banatul și Oltenia beneficiază de o încălziresemnificativă: maximele pot atinge 15‑17°C în cursul zilei.
  • Cerul va fi parțial noros, iar vântul va sufla moderat, adăugând un aer de prospețime, dar fără să răcească mult.
  • Noaptea, minimele vor fi moderate, dar rămân sub pragul de îngheț, ceea ce face ca zonele să nu resimtă o răcire severă.

Regiunea Transilvania și zona montană

  • În Transilvania, temperaturile maxime se vor situa probabil între 9 și 12°C, unele zone putând avea variații ușoare.
  • Cerul va fi parțial înnorat, cu șanse mici de ploaie, iar vântul va fi mai slab decât în zonele de câmpie.
  • Noaptea, minimele pot coborî spre valori negative în zonele mai înalte, chiar dacă încălzirea generală face ca temperaturile să fie peste unele medii climatice.

Regiunea Nord‑Est (Moldova)

  • În Moldova, vremea va fi ușor mai blândă decât se aștepta pentru sfârșitul lunii noiembrie. Temperaturile diurne pot urca până la 10‑12°C.
  • Pot apărea înnorări, dar urmează și perioade cu soare, ceea ce face ziua plăcută pentru plimbări scurte.
  • Minimele nocturne pot fi mai scăzute, dar nu se așteaptă un val puternic de frig în această noapte.

Regiunea Dobrogea și litoralul Mării Negre

  • Litoralul este printre cele mai calde regiuni astăzi: temperatura maximă poate ajunge la 15°C, în funcție de vânt și expunere.
  • Cerul va fi în mare parte înnorat, cu șanse de averse ușoare, dar nu se anticipează fenomene severe.
  • Noaptea, valorile minime pot rămâne relativ ridicate, oferind o senzație de „toamnă blândă” pe țărm.
Tags:
Citește și...
Meteorologii ANM au emis cod galben de vânt puternic. Rafalele pot ajunge la 110 km/h în mai multe zone ale țării
Meteo
Meteorologii ANM au emis cod galben de vânt puternic. Rafalele pot ajunge la 110 km/h în mai multe zone ale țării
Vremea în România pe 24 noiembrie 2025: temperaturi blânde, cer variabil
Meteo
Vremea în România pe 24 noiembrie 2025: temperaturi blânde, cer variabil
Vremea azi, 24 noiembrie: zi blândă, cu încălzire în Vest și nori în rest
Meteo
Vremea azi, 24 noiembrie: zi blândă, cu încălzire în Vest și nori în rest
Vremea astăzi, 23 noiembrie: România se răcește accentuat, ninsori la munte
Meteo
Vremea astăzi, 23 noiembrie: România se răcește accentuat, ninsori la munte
Vremea astăzi, 22 noiembrie. Costrastul termic puternic se menține în toată țara
Meteo
Vremea astăzi, 22 noiembrie. Costrastul termic puternic se menține în toată țara
Prognoza meteo pentru Crăciun și de Anul Nou. Regiunile în care vom avea sărbători de iarnă cu zăpadă
Meteo
Prognoza meteo pentru Crăciun și de Anul Nou. Regiunile în care vom avea sărbători de iarnă cu zăpadă
Vremea astăzi, 21 noiembrie. Temperaturile cresc în cea mai mare parte a țării
Meteo
Vremea astăzi, 21 noiembrie. Temperaturile cresc în cea mai mare parte a țării
Cod galben de ceață în 19 județe din România. Până când e valabilă avertizarea și pe ce autostrăzi circulația este îngreunată
Meteo
Cod galben de ceață în 19 județe din România. Până când e valabilă avertizarea și pe ce autostrăzi circulația este îngreunată
Avertizare meteo. România va fi acoperită de un val de praf saharian
Meteo
Avertizare meteo. România va fi acoperită de un val de praf saharian
Iarna se anunță severă în Europa. La Niña și Vortexul Polar dau peste cap prognozele pentru decembrie. Cum va fi vremea în România
Meteo
Iarna se anunță severă în Europa. La Niña și Vortexul Polar dau peste cap prognozele pentru decembrie. Cum va fi vremea în România
Catalin Drula
Ultima oră
09:23 - Legea pensiilor private în dezbatere la CCR. Este așteptată o decizie pe restricțiile impuse de guvern la retragerea beneficiilor
09:18 - Locuitorii din Galați și Vrancea, avertizați prin RO-Alert: „Există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian”
09:15 - Atacuri aeriene pakistaneze în Afganistan: cel puțin 10 morți, inclusiv copii
09:00 - Ministerul Transporturilor a lansat competiția pentru un loc în CA a Portului Constanța
08:47 - Percheziții într-un dosar privind emiterea de acte de identitate cu domiciliul fictiv. Sunt vizați primar și funcționari publici
08:45 - O explozie violentă, cauzată de o butelie GPL, a zguduit un bloc din Însurăței. Pagube majore și panică printre locatari
07:28 - Rusia a atacat din nou infrastructura energetică a Ucrainei și capitala Kiev
00:03 - Anastasia Soare, mărturisire neașteptată. De ce și-a concediat „Regina Sprâncenelor” propria fiică: „I-am zis că nu îi pot da suma respectivă”
23:47 - 68 de cărți de identitate emise cu documente false, anulate de Sectorul 6! 300 de procese sunt pe rol
23:24 - Mihai Tatulici: Bucureștiul e un megaloderanj. Nimeni nu-l poate face coerent, poate să vină și Sfântul Duh (VIDEO)