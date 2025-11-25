Vremea în România, 25 noiembrie 2025. Iată prognoza meteo pentru toată țara

Pe data de 25 noiembrie 2025, se confruntă cu o creștere semnificativă a temperaturilor, mult peste normalul climatic pentru această perioadă a toamnei. Cerul va fi variabil, iar unele regiuni pot avea averse locale, potrivit

Regiunea Sud‑Est (Muntenia și Dobrogea)

În sudul și sud-estul țării, temperaturile vor urca spre valori ridicate pentru noiembrie, ajungând până la 17°C în unele zone.

Cerul va alterna între înnorări și perioade senine, cu posibilitatea de ploi ușoare, mai ales în Dobrogea.

Noaptea, valorile minime pot urca până la 12°C, oferind o senzație mai blândă decât în mod obișnuit.

Regiunea Sud-Vest (Oltenia și Banat)

Banatul și Oltenia beneficiază de o încălziresemnificativă: maximele pot atinge 15‑17°C în cursul zilei.

Cerul va fi parțial noros, iar vântul va sufla moderat, adăugând un aer de prospețime, dar fără să răcească mult.

Noaptea, minimele vor fi moderate, dar rămân sub pragul de îngheț, ceea ce face ca zonele să nu resimtă o răcire severă.

Regiunea Transilvania și zona montană

În Transilvania, temperaturile maxime se vor situa probabil între 9 și 12°C, unele zone putând avea variații ușoare.

Cerul va fi parțial înnorat, cu șanse mici de ploaie, iar vântul va fi mai slab decât în zonele de câmpie.

Noaptea, minimele pot coborî spre valori negative în zonele mai înalte, chiar dacă încălzirea generală face ca temperaturile să fie peste unele medii climatice.

Regiunea Nord‑Est (Moldova)

În Moldova, vremea va fi ușor mai blândă decât se aștepta pentru sfârșitul lunii noiembrie. Temperaturile diurne pot urca până la 10‑12°C.

Pot apărea înnorări, dar urmează și perioade cu soare, ceea ce face ziua plăcută pentru plimbări scurte.

Minimele nocturne pot fi mai scăzute, dar nu se așteaptă un val puternic de frig în această noapte.

Regiunea Dobrogea și litoralul Mării Negre