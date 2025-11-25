Vremea în România, 25 noiembrie 2025. Iată prognoza meteo pentru toată țara

Pe data de 25 noiembrie 2025, România se confruntă cu o creștere semnificativă a temperaturilor, mult peste normalul climatic pentru această perioadă a toamnei. Cerul va fi variabil, iar unele regiuni pot avea averse locale, potrivit prognozei meteo.
Regiunea Sud‑Est (Muntenia și Dobrogea)
- În sudul și sud-estul țării, temperaturile vor urca spre valori ridicate pentru noiembrie, ajungând până la 17°C în unele zone.
- Cerul va alterna între înnorări și perioade senine, cu posibilitatea de ploi ușoare, mai ales în Dobrogea.
- Noaptea, valorile minime pot urca până la 12°C, oferind o senzație mai blândă decât în mod obișnuit.
Regiunea Sud-Vest (Oltenia și Banat)
- Banatul și Oltenia beneficiază de o încălziresemnificativă: maximele pot atinge 15‑17°C în cursul zilei.
- Cerul va fi parțial noros, iar vântul va sufla moderat, adăugând un aer de prospețime, dar fără să răcească mult.
- Noaptea, minimele vor fi moderate, dar rămân sub pragul de îngheț, ceea ce face ca zonele să nu resimtă o răcire severă.
Regiunea Transilvania și zona montană
- În Transilvania, temperaturile maxime se vor situa probabil între 9 și 12°C, unele zone putând avea variații ușoare.
- Cerul va fi parțial înnorat, cu șanse mici de ploaie, iar vântul va fi mai slab decât în zonele de câmpie.
- Noaptea, minimele pot coborî spre valori negative în zonele mai înalte, chiar dacă încălzirea generală face ca temperaturile să fie peste unele medii climatice.
Regiunea Nord‑Est (Moldova)
- În Moldova, vremea va fi ușor mai blândă decât se aștepta pentru sfârșitul lunii noiembrie. Temperaturile diurne pot urca până la 10‑12°C.
- Pot apărea înnorări, dar urmează și perioade cu soare, ceea ce face ziua plăcută pentru plimbări scurte.
- Minimele nocturne pot fi mai scăzute, dar nu se așteaptă un val puternic de frig în această noapte.
Regiunea Dobrogea și litoralul Mării Negre
- Litoralul este printre cele mai calde regiuni astăzi: temperatura maximă poate ajunge la 15°C, în funcție de vânt și expunere.
- Cerul va fi în mare parte înnorat, cu șanse de averse ușoare, dar nu se anticipează fenomene severe.
- Noaptea, valorile minime pot rămâne relativ ridicate, oferind o senzație de „toamnă blândă” pe țărm.