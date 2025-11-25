B1 Inregistrari!
Vremea în România, 25 noiembrie 2025: încălzire semnificativă și vânt puternic la munte

Vremea în România, 25 noiembrie 2025: încălzire semnificativă și vânt puternic la munte

B1.ro
25 nov. 2025, 10:30
Vremea în România, 25 noiembrie 2025: încălzire semnificativă și vânt puternic la munte
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Toamnă târzie
  2. Fenomene așteptate
  3. Vremea în Capitală

Ziua de marți, 25 noiembrie 2025, aduce o schimbare notabilă a vremii în România, fiind marcată de o încălzire semnificativă la nivel național, care va face ca valorile termice să fie superioare celor normale pentru această dată. Deși vremea va fi în general caldă pentru sfârșitul lunii noiembrie, regiunile vestice și zona montană vor resimți o instabilitate mai accentuată, însoțită de intensificări puternice ale vântului.

Toamnă târzie

Principala caracteristică a zilei este creșterea accentuată a temperaturilor. Maximele se vor încadra, în general, între 9 și 17 grade Celsius, o diferență considerabilă față de zilele precedente.

  • Sudul și Estul (Muntenia, Dobrogea, Moldova): Aceste regiuni vor înregistra cele mai ridicate valori, cu maxime care pot atinge 14-17 grade Celsius, în special în Dobrogea și în zona de câmpie a Munteniei. Vremea va fi predominant caldă și plăcută, cu cer variabil.
  • Vestul și Nord-Vestul (Banat, Crișana, Maramureș): Aici, deși se încălzește, temperaturile vor fi puțin mai moderate, însă partea a doua a zilei va aduce înnorări și precipitații.
  • Transilvania: Valorile termice vor fi în jurul mediei de 10-12 grade, dar în depresiunile Carpaților Orientali se vor înregistra cele mai scăzute minime nocturne, care pot ajunge până la -4 grade Celsius.

Fenomene așteptate

Cerul va fi variabil în majoritatea regiunilor, dar crește probabilitatea de precipitații spre seară și pe timpul nopții, în special în jumătatea vestică a țării.

  • Precipitații: Vor fi înnorări și averse (ploi slabe) în special în Banat, Crișana și izolat în Oltenia și Maramureș. La altitudini mari, în Carpații Occidentali și în vestul Carpaților Meridionali, precipitațiile vor fi mixte: lapoviță și ninsoare.
  • Vântul: Acesta va fi cel mai notabil fenomen. Vor exista intensificări susținute în Banat și în sudul Crișanei, cu viteze de 55-65 km/h. Pe crestele montane ale Carpaților Meridionali și Occidentali, vântul va sufla în rafale extrem de puternice, atingând 90-110 km/h la altitudini de peste 1700 de metri, fiind necesară prudență maximă în aceste zone. După-amiaza, vântul se va intensifica și pe litoral, cu viteze de 50-55 km/h.
  • Ceața: Dimineața și noaptea, pe arii restrânse, în special în regiunile de câmpie și în Moldova, se va semnala ceață, care spre finalul nopții se poate asocia cu burniță.

Vremea în Capitală

În București, vremea se va încălzi și va deveni mult mai caldă decât în mod normal pentru 25 noiembrie.

  • Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 10-12 grade Celsius.
  • Cerul va fi variabil.
  • Vântul va sufla slab și moderat.
  • Dimineața și, mai ales, noaptea se va forma ceață.
