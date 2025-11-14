B1 Inregistrari!
Vremea în România astăzi, 14 noiembrie 2025: O zi de toamnă târzie, dar plăcută

Vremea în România astăzi, 14 noiembrie 2025: O zi de toamnă târzie, dar plăcută

B1.ro
14 nov. 2025, 10:29
Vremea în România astăzi, 14 noiembrie 2025: O zi de toamnă târzie, dar plăcută
Sursa foto: Pixabay
Cuprins
  1. Prognoza generală
  2. Vântul și precipitațiile
  3. Vremea pe regiuni

Pe măsură ce ne afundăm în inima lunii noiembrie, vremea în România astăzi, 14 noiembrie 2025, se anunță a fi una tipică de toamnă târzie, dar cu note plăcute și o atmosferă generală calmă. Este momentul perfect pentru a ne pregăti garderoba adecvată, deoarece variațiile termice sunt specifice acestei perioade, conform meteorologilor.

Prognoza generală

Temperaturile maxime se vor încadra, în general, între 8 și 16 grade Celsius. Cele mai ridicate valori se vor înregistra, cel mai probabil, în zonele de sud și vest, în timp ce în Transilvania și zonele submontane, mercurul din termometre nu va depăși adesea pragul de 10-12 grade. Minimele nopții vor fi destul de scăzute, coborând între -2 și 6 grade Celsius, fiind posibil să se înregistreze brumă în depresiuni și în nordul țării.

În ceea ce privește aspectul cerului, acesta va fi predominant variabil. În cea mai mare parte a teritoriului, ne vom bucura de intervale cu soare, în special la orele amiezii. Totuși, ceața va fi un fenomen meteorologic prezent dimineața și seara, în special în zonele joase de relief și de-a lungul apelor curgătoare. Este important să fiți vigilenți dacă sunteți șoferi în aceste intervale orare.

Vântul și precipitațiile

Vântul va sufla, în general, slab și moderat, fără intensificări notabile care să creeze disconfort major. Prin urmare, senzația de frig nu va fi amplificată de rafale puternice.

În ceea ce privește precipitațiile, ziua de 14 noiembrie 2025 se anunță a fi, în mare parte, uscată. Șansele de ploaie sunt reduse la minimum, limitându-se, eventual, la câteva ploi slabe, izolate și de scurtă durată, în zonele montane sau în nordul Moldovei. Nu se așteaptă fenomene de iarnă (ninsoare) în zonele de altitudine joasă.

Vremea pe regiuni

  • Muntenia și Dobrogea: Vreme frumoasă, cu soare la amiază. Maxima în București se va situa în jurul valorii de 14°C.
  • Transilvania și Maramureș: Mai rece, cu maxime între 8°C și 12°C. Ceața persistentă dimineața în depresiuni.
  • Banat și Crișana: Vreme plăcută, cu cele mai ridicate temperaturi din țară, ce pot atinge chiar 16°C.
  • Moldova: Răcoare, cu cer variabil. Minime scăzute noaptea, risc de brumă.
