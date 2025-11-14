Pe măsură ce ne afundăm în inima lunii , vremea în România astăzi, 14 noiembrie 2025, se anunță a fi una tipică de toamnă târzie, dar cu note plăcute și o atmosferă generală calmă. Este momentul perfect pentru a ne pregăti garderoba adecvată, deoarece variațiile termice sunt specifice acestei perioade, conform .

Prognoza generală

Temperaturile maxime se vor încadra, în general, între 8 și 16 grade Celsius. Cele mai ridicate valori se vor înregistra, cel mai probabil, în zonele de sud și vest, în timp ce în Transilvania și zonele submontane, mercurul din termometre nu va depăși adesea pragul de 10-12 grade. Minimele nopții vor fi destul de scăzute, coborând între -2 și 6 grade Celsius, fiind posibil să se înregistreze brumă în depresiuni și în nordul țării.

În ceea ce privește aspectul cerului, acesta va fi predominant variabil. În cea mai mare parte a teritoriului, ne vom bucura de intervale cu soare, în special la orele amiezii. Totuși, ceața va fi un fenomen meteorologic prezent dimineața și seara, în special în zonele joase de relief și de-a lungul apelor curgătoare. Este important să fiți vigilenți dacă sunteți șoferi în aceste intervale orare.

Vântul și precipitațiile

Vântul va sufla, în general, slab și moderat, fără intensificări notabile care să creeze disconfort major. Prin urmare, senzația de frig nu va fi amplificată de rafale puternice.

În ceea ce privește precipitațiile, ziua de 14 noiembrie 2025 se anunță a fi, în mare parte, uscată. Șansele de ploaie sunt reduse la minimum, limitându-se, eventual, la câteva ploi slabe, izolate și de scurtă durată, în zonele montane sau în nordul Moldovei. Nu se așteaptă fenomene de iarnă (ninsoare) în zonele de altitudine joasă.

Vremea pe regiuni