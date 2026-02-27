Vremea continuă să se încălzească, în ultimele zile din , semn că primăvara este tot mai aproape, și nu doar calendaristic vorbind. Prognoza meteo indică temperaturi din ce în ce mai ridicate la nivelul întregii țări.

Vremea se încălzește pe final de săptămână

emisă de pentru ziua de 27 februarie, indică temperaturi ușor mai ridicate, la nivelul întregii țări. Vremea va fi frumoasă, la finalul săptămânii, încălzirea simțindu-se mai ales în regiunile vestice. Cerul va fi predominant senin, iar vântul va sufla slab până la moderat în majoritatea zonelor.

estimează că temperaturile maxime vor avea valori ce se vor situa undeva între 4 și 12 grade Celsius. Pe de altă parte, temperaturile minime vor coborî undeva spre -9 grade.

Se așteaptă ca valorile termice să fie mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei, unde temperaturile pot ajunge în jurul a -14 grade. Conform ANM, în aceste zone sunt condiții să se instaleze gerul. De asemenea, pe arii restrânse, în special dimineața, va fi semnalată ceață.

Prognoza pentru municipiul București

În municipiul București, pe 27 februarie, vremea se va menține frumoasă, cu temperaturi ușor mai ridicate comparativ cu ziua anterioară. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va avea intensificări slabe până la moderat.

Temperatura maximă va atinge aproximativ 8 grade: Se așteaptă ca, la căderea serii, temperaturile minime să coboare la valori cuprinse între -6 și -3 grade. Astfel, se menține senzația de frig pe timpul nopții și al dimineții.

Vremea la munte

Pntru zonele de munte, meteorologii anunță că vremea va fi frumoasă, iar valorile termice diurne vor creşte uşor. Prin comparație cu ziua anterioară va fi ceva mai cald, iar acest lucru se va simți cu precădere în Carpaţii Occidentali. Dimineaţa şi noaptea frigul se va lăsa din nou.

Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab şi moderat.