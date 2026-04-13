Acasa » Meteo » Vremea se încălzește treptat în România în Săptămâna Luminată. Temperaturile ajung până la 21°C

Ana Beatrice
13 apr. 2026, 13:45
Sursă Foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Cum se vor încadra temperaturile la nivel național
  2. Cum va fi vremea în București și la munte
  3. Există avertizări sau fenomene severe

Un val de încălzire își face simțită prezența, după frigul neobișnuit din perioada Paștelui. Potrivit directorului ANM, Elena Mateescu, temperaturile vor crește treptat pe parcursul acestei săptămâni. Cele mai ridicate valori sunt așteptate în vestul și sud-vestul țării.

Cum se vor încadra temperaturile la nivel național

Săptămâna Luminată aduce o schimbare clară de registru în ceea ce privește vremea. Temperaturile devin mai blânde după episodul de frig din perioada Paștelui. Atmosfera începe să se stabilizeze, iar valorile termice urcă treptat spre normalul acestei perioade.

Potrivit directorului ANM, Elena Mateescu, vremea se încălzește ușor în întreaga țară, cu mici variații de la o zi la alta. „În restul țării vor fi temperaturi agreabile, ne apropiem de normalul termic al datei din calendar”, a explicat aceasta pentru Digi24.

Maximele vor fi cuprinse, în general, între 10 și 21 de grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind așteptate în vestul și sud-vestul țării.

Cum va fi vremea în București și la munte

În Capitală, vremea se îmbunătățește vizibil față de zilele reci din perioada Paștelui. „Maxime de 15-16 grade, iar de la mijlocul săptămânii chiar peste 17 grade Celsius”, a precizat șefa ANM.

Și temperaturile minime vor fi în creștere, ajungând la 6-8 grade în București, în timp ce la nivel național acestea vor varia de la valori negative, de până la minus 3 grade în depresiunile din estul Transilvaniei, până la aproximativ 12 grade în sudul Banatului.

La munte, însă, iarna nu cedează complet: „E încă zăpadă, vor mai fi posibile ninsori și lapoviță”, a avertizat Mateescu.

Există avertizări sau fenomene severe

Meteorologii de la ANM au emis, luni, o atenționare cod galben de vânt pentru județul Caraș-Severin, valabilă până miercuri. Există posibilitatea ca intensificări ale vântului să apară și în alte regiuni ale țării.

