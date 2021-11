Сine participă la „Chefi fără limite”. Sorin Bontea: „Ai mei sunt cei mai șmecheri”

Filmările emisiunii „Chefi fără limite” continuă în Grecia. Cei mai iscusiți bucătari din România se întrec în arta culinară. Telespectatorii sunt nerăbdători să vadă primul episod al showului.

Cine sunt concurenții de la „Chefi fără limite”

Florin Dumitrescu, Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu, cei trei jurați de la „Chefi la cuțite”, s-au mutat în Grecia. Chefii vor să descopere talente și să deschidă nume noi.

Sorin Bontea a vorbit deschis, pentru prima dată, despre concurenții showului culinar. Bucătarul este încântat de echipa pe care o instruiește și se consideră „căpitanul tuturor”.

„Cred că am în echipă de toate. Am gospodină, care are un gust bun, am cofetari care știu cofetărie, bucătari, forță, am și forță, am și concurent cu simțul frumosului, cu siguranță mă vor ajuta toți. Cred că am echipa shaorma cu de toate în echipă. Mai ales cu mine topping. Eu sunt căpitanul tuturor”, a remarcat Sorin Bontea.

Ce scopuri are Sorin Bontea

Maestrul în gastronomie este determinat să câștige prima ediție a showului „Chefi fără limite”. Acesta spune că nu este interesat de succesele altora, ci se concentrează pe performanța echipei conduse.

„Ai mei sunt cei mai șmecheri. Se descurcă în orice împrejurare. Au venit cu roșia cea mai mare, cară piatră, dirijează măgarii ca pe mașină, fac și mâncare pe barcă, fac și curat. Forță. Și cu mine zece care-i și întrece”, a spus Sorin Bontea pentru a1.ro.

Cei trei chefi sunt mentori la echipe diferite. Scopul acestora e să demonstreze că bucătarii nu se tem de obstacole și pot să gătească sub presiune.