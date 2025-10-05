Revelionul lui Dan Negru 2025 ar putea marca o revenire mult așteptată pe micul ecran. După patru ani de pauză, „Regele Revelioanelor” a confirmat că există discuții pentru un nou proiect de , care ar putea reuni pe aceeași scenă artiști din toate marile televiziuni.

Revine „Revelionul lui Dan Negru 2025” pe micile ecrane

Odată cu primele ninsori din țară, a început și agitația obișnuită din jurul „Revelionului lui Negru”. În fiecare an, publicul se întreabă ce surprize pregătesc televiziunile pentru noaptea dintre ani, însă realitatea din culise este mai complicată decât pare.

„În prezent, din cauza contractelor artiștilor, e greu să faci un Revelion cu toți actorii și soliștii iubiți de români la un loc. Antena nu îl poate aduce pe Smiley, care are contract cu Pro TV; Pro TV nu îl poate aduce pe Ștefan Bănică Jr, care are contract cu Antena, iar Kanal D nu îl poate aduce pe Fuego, care are contract cu TVR”, a spus Dan Negru pentru click.ro.

Ce spune Dan Negru despre competiția dintre televiziuni

Prezentatorul a criticat sistemul de exclusivități care fragmentează : „Fiecare televiziune își încordează mușchii cu sumele pe care le dă pe exclusivități, în loc să se concentreze pe programe atractive”.

Cu toate acestea, vedeta lasă deschisă posibilitatea ca Revelionul lui Dan Negru 2025 să devină realitate: „În acest moment, în octombrie, pot doar să confirm că există discuții cu un „ecran” pe care își doresc să apară toți artiștii și care îi poate aduce laolaltă, pe același ecran, indiferent de exclusivități”.

În opinia sa, această competiție excesivă limitează posibilitatea realizării unui spectacol de amploare, așa cum erau Revelioanele lui Dan Negru, care au dominat audiențele timp de peste două decenii: „25 de ani am făcut Revelioane, într-o țară care are de totul 100 de ani. Revelioanele televizate acum sunt un fel de ne distrăm în familie, cu artiștii semnați de televiziunea care organizează respectivul Revelion. Asta arată sărăcia showbizului românesc, în televiziune. Nicio televiziune americană nu și-ar permite să semneze vreo exclusivitate cu DiCaprio pentru că DiCaprio ar putea oricând să cumpere orice televiziune. Noi facem un playback de showbiz”.

Va mai reuși cineva performanța lui Dan Negru

Dan Negru, care a fost lider absolut de audiență la fiecare final de an, recunoaște că performanța sa este greu de egalat.

„Le țin pumnii tuturor colegilor mei care fac Revelioane. Eu , eram un puști când am prezentat primul Revelion, la TVR. Ca să-mi egaleze cineva anii de Revelioane nu e greu. E matematică: 2024 + 24 de revelioane ale mele, an după an = 2048. ”

