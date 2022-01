2022, anul premierelor mondiale. Când apar „The Flash”, „Avatar 2”, „Lightyear” (video)

2022 este anul premierelor mondiale. Cele mai așteptate și captivante pelicule vor fi proiectate în cinematografele din țară. Desenele animate și-au câștigat terenul în acest an. Aproape în fiecare lună ne vom bucura de lansări speciale.

The Batman

Data premierei: 4 mai

Intriga se va baza pe sosirea în Gotham City a lui Red Hood, care se dă drept Batman pentru a-l face pe acesta să arate ca un infractor. Totul va converge către o bătălie între Red Hood, Batman și Joker. Din distribuție fac parte: Robert Pattinson, Andy Serkis, Zoë Kravitz.

Avatar 2

Data premierei: 16 decembrie

La câțiva ani după lupta cu pământenii, extratereștrii de pe Pandora își continuă liniștiți viețile. Jake Sully trăiește fericit în noul lui corp alături de iubita lui. Fericirea celor de pe Pandora este însă pe cale sa fie distrusă de o nouă amenințare. North este liderul unui clan de extratereștrii necunoscuți care își spun „venusieni”. Aceștia încep încetul cu încetul să provoace mari pagube pe Pandora, iar Jake realizează că trebuie să ia masuri împotriva fiarelor spațiale. Pe locuitorii de pe Pandora îi așteaptă o bătălie epică în care Jake va trebui să riște totul, poate chiar și propria lui viață. Din distribuție fac parte: Zoe Saldana, Vin Diesel, Kate Winslet, Sigourney Weaver, Sam Worthington.

Spider-Man: Across The Spider-Verse

Data premierei: 7 octombrie

Spider-Man: Across the Spider-Verse (Prima parte) este un viitor film american de supereroi animat pe computer, cu personajul Marvel Comics Miles Morales / Spider-Man, produs de Columbia Pictures și Sony Pictures Animation în asociere cu Marvel și distribuit de către Lansarea Sony Pictures. Din distribuție fac parte: Joaquim Dos Santos, Kemp Powers, Justin Thompson.

Lightyear

Data premierei: 17 iunie

Toată lumea îl cunoaște și iubește pe Buzz Lightyear, din franciza Toy Story. Iată că studiourile Pixar vin acum cu o animație doar a lui, care va prezenta aventuroasa lui călătorie… to infinity and beyond (către infinit și dincolo de el).

The Flash

Data premierei: 4 noiembrie

În timp ce lucra în laboratorul său în timpul unei furtuni într-o noapte, un fulger lovește o tavă de produse chimice iar substanțele se impregnează in hainele omului de știința Barry Allen. Acum, capabil să se deplaseze cu super-viteză, Barry devine Flash și protejează Central City de amenințările cu care se confruntă. Din distribuție fac parte: Michael Keaton, Ben Affleck, Ezra Miller, Ron Livingston, Kiersey Clemons, Sasha Calle.

Doctor Strange In The Multiverse Of Madness

Data premierei: 6 mai

Dr. Stephen Strange folosește o vrajă interzisă care deschide poarta către multivers și inclusiv către o versiune alternativă a lui însuși, iar amenințarea adusă de acest eveniment pare prea mare chiar și pentru puterile combinate ale lui Strange, Wong și Wanda Maximoff. Din distribuție fac parte: Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor.

Jurassic World: Dominion

Data premiere: 10 iunie

Jurassic World Dominion este un viitor film american de aventură științifico-fantastică regizat de Colin Trevorrow, care a scris scenariul împreună cu Emily Carmichael, bazat pe o poveste a lui Trevorrow și a partenerului său de scris, Derek Connolly.

Turning Red

Data premierei: 11 martie

Povestea unei adolescente de 13 ani care se transformă într-un panda roșu uriaș de fiecare dată când are emoții puternice. Pozitive sau negative.

Nope

Data premierei: 22 iulie

Nope este un viitor film de groază american scris, regizat și produs de Jordan Peele sub bannerul său Monkeypaw Productions. Filmul îi are în distribuție pe Daniel Kaluuya, Keke Palmer și Steven Yeun.

Thor: Love & Thunder

Data premierei: 8 iulie

Thor: Love and Thunder este un viitor film american de super-eroi bazat pe personajul Marvel Comics Thor, produs de Marvel Studios și distribuit de Walt Disney Studios Motion Pictures. Se dorește a fi continuarea directă a lui Thor: Ragnarok și al 29-lea film din Marvel Cinematic Universe. Din distribuție fac parte: Taika Waititi, Tessa Thompson, Natalie Portman, Christian Bale, Chris Hemsworth, Karen Gillan.