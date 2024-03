A fost infidelitate între Ioana Ginghină și Alexandru Papadopol? Dezvăluirile actriței: „Nu mai stau să mă cert!”

Ioana Ginghină și Alexandru Papadopol au fost căsătoriți timp de 12 ani, divorțul lor fiind intens mediatizat. Actrița a explicat acum dacă a fost sau nu vorba despre infidelitate în căsnicia lor.

Ioana Ginghină, despre destrămarea relației ei cu Alexandru Papadopol

Ioana Ginghină a susținut că atunci când actorul a avut , ei nu mai erau împreună deja de un an. Actrița a mai spus că la vremea respectivă și ea avea o relație.

„Eu nu am zis, în declarație, că simțeam! (n.r. că era altcineva) Când a apărut un video cu Alexandru și partenera lui de atunci, am spus că simțeam că este ea, dar nu mai eram împreună! Nu m-ați prins, dar și eu eram atunci cu cineva, apropo! Eu nu cred că a fost infidelitate. Nu mai stau să mă cert!

Când a aflat familia, ei au fost alături de mine și mi-au zis: “Sigur are pe cineva!”. Am zis că nu știu, nu l-am prins, nu am simțit! Eu l-am întrebat pe psiholog: “Ar fi bine să știu dacă m-a înșelat?”. Mi-a spus: “Te ajută?”. Nu! Mi-a răspuns: “Atunci stai liniștită în banca ta! Trebuie să faci acum anchetă, dacă a fost, dacă nu a fost? Las-o așa!”, a povestit Ioana Ginghină, pentru

Ioana Ginghină: Eu am simțit niște lucruri, dar nu mai eram împreună

Ea a insistat că nu mai era cu Papadopol de un an în momentul în care și-a dat seama că acesta avea o relație.

„Toată lumea, chiar și din familie, dar și prieteni apropiați ziceau: “Are pe cineva!”. OK, să fie sănătos! Când a apărut, am primit chiar de la oameni din familie: “Ți-am zis eu?”. Am zis că nu știu, mi-ai zis sau nu mi-ai zis! Lasă lumea să creadă ce vrea!

Eu știu ce simt, știu ce a fost. Eu am simțit niște lucruri, dar nu mai eram împreună! Nu aveam cum să îi zic! Eu am simțit doar niște lucruri, dar după! Am văzut niște poze pe Facebook, m-am prins de niște haine, dar nu mai eram de un an împreună!”, a mai afirmat Ioana Ginghină.

Anul trecut, Ioana Ginghină