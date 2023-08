A intrat în lumea afacerilor / Din ce face bani Laurette, după ce a renunțat la viața mondenă: „Avem printre clienți și oameni de afaceri”

Cândva, și apreciată ca asistentă TV în țară. Cu ani în urmă, ea a decis să se retragă din lumina reflectoarelor, transformându-și complet stilul de viață.

A deschis un salon de masaj apreciat în România

în Paris, dar nu a uitat de viața din România. După experiența într-un centru spa de lux din Franța, a decis să își deschidă propriul salon de masaj în România. Investindu-și economiile, este mândră de afacerea sa. Prețurile variază în funcție de preferințele clienților, iar aceasta se bucură de respectul și atitudinea pozitivă a celor care îi trec pragul.

„Prețurile la salonul de masaj sunt cuprinse între 100 și 500 de lei, depinde de fiecare serviciu în parte pe care clientul și-l alege. Avem și terapeuți din Camerun. Sunt așa frumoși și bruneței, ca mine, și facem tehnici de masaj african. N-am avut niciodată probleme cu cei care vin la salonul meu din România. Aflat în partea de nord a Capitalei, în Tunari, la noi vin oameni din Pipera, Otopeni și din Corbeanca, avem printre clienți și oameni de afaceri, foarte educați”, a declarat Laurette Atindehou pentru .

Laurette a lansat un parfum cu numele său

După succesul salonului de masaj, Laurette și-a extins afacerea prin lansarea unui parfum cu numele său. Acest parfum poartă o poveste emoționantă, fiind creat într-o perioadă dificilă, iar aromele au fost alese cu gândul la tatăl ei din Africa.

„Important este că a ieșit ceva frumos, este un produs made in Franța, are un amestec de arome exotice afro, le-am ales și cu gândul la tatăl meu, din Africa. Am avut de ales dintre mai multe esențe, am mers timp de o săptămână, la laborator, ca să le încercăm. Avem o ediție limitată, de 300 de sticluțe, am vândut o mare parte dintre ele, la prețul de 275 de lei, nu este scump. Vreau să-l produc într-un număr mai mare, e de fapt un ulei de parfum, persistă mirosul și două zile. Sticluța este neagră, cu auriu, reprezintă luxul. Când l-am făcut, treceam printr-o perioadă grea, așa că am încercat să-mi canalizez energia spre ceva frumos. M-am gândit să fac produsul acesta, care să-mi poarte și numele. Am înregistrat numele meu la OSIM, da, taxa este de vreo 1.000 de lei anual”, a mai povestit Laurette.