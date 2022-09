A murit actrița Louise Fletcher, asistenta medicală din „Zbor deasupra unui cuib de cuci”

Doliu în lumea filmului. Louise Fletcher a decedat. Actrița este cunoscută publicului larg după filmul „Zbor deasupra unui cuib de cuci”. Vedeta a murit în somn, în prezenţa membrilor de familie, în reşedinţa ei din Montdurausse (sudul Franţei).

Louise Fletcher s-a stins din viață

Louise Fletcher a devenit renumită după ce a jucat rolul unei asistente în „One Flew Over the Cuckoo’s Nest (1975). Acest film i-a adus un Oscar, un Glob de Aur și un premiu BAFTA.

Printre alte filme celebre cu participarea ei se numără: „The Exorcist II” (1977), „Brainstorm” (1983), „Once Upon a Time in America” ​​(1983), „Generating Fire” (1984), „Flowers in the Attic” (1987), „The Best of the Best” (1989), „Gambler” (1992), „Cruel Intentions” (1999).

Fletcher a jucat și în serialele TV The Twilight Zone (1985–1989), Tales from the Crypt (1989–1996), ER (1994–2009), The New Joan of Arc (2003–2005), Heroes „(2006-2010) , „Private Practice” (2007-2013), „Shameless” (2011-2021), „Girlboss” (2017).