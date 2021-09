Acces Direct, de la Antena 1, vine cu o nouă blondină: Cosmina Scăunașu. Cine este ea şi ce a spus Mirela Vaida

Surpriză pregătită de producătorii emisiunii „Acces Direct”, de la Antena 1. Show-ul de după-amiază aduce în atenţia fanilor o nouă prezenţă feminină, pe Cosmina Scăunașu. Cine este ea şi ce s-a întâmplat cu Mirela Vaida?

Blondina va fi asistenta prezentatoarei emisiunii. Vestea a fost dată în direct de Vaida.

„După pauză vă anunțăm numele celei care va ocupa locul de asistentă tv. Înainte să mergem mai departe, vă spun cine este noua asistentă, așa cum v-am promis.

Am cătuat-o de 2 saptamani, prin mai multe metode, în urma votului pe care l-ați avut am stabilit cine este cea care merită postul. Asistenta noastră, dacă vă mai aduceți aminte, are un nume predestinat, o cheamă Cosmina, dar o mai cheamă și Scăunașu. Vrem să fie cât mai acitvă aici. Începând de mâine ești asistenta noastră. Ne vom cunoaște mai bine de mâine de la ora 16:30”, a fost mesajul Mirelei Vaida de la Antena 1.

Cine este Cosmina Scăunașu?

Noua asistentă are 33 de ani şi a visat mereu la o carieră în televiziune. Iată că visul ei s-a împlinit. Tânăra a fost aleasă noua asistentă TV de la „Acces Direct”. Cosmina și-a dorit o schimbare în viața ei și a renunțat la jobul pe care îl avea pentru a lucra în televiziune.

„Uite că mi-am dorit să apar și în față. După ce am făcut munca de birou, am zis ce-ar fi să apar și la TV?! Și uite-mă aici. Am 33 de ani, sunt bucureșteancă, sunt zodia Taur, am 1 metru 73, sunt singură, nu am relație, nu sunt căsătorită”, a povestit Cosmina Scăunașu despre ea.