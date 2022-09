Accident de mașină cu vedete! Ce au pățit Romică Țociu, Paula Chirilă și Cătălin Cazacu: „Dădea mesaje prin telefon sau vorbea”

Recent, Romică Țociu, Paula Chirilă și Cătălin Cazacu au fost implicați într-un accident de mașină. Din fericire, niciunul nu a pățit nimic. Vina i-a aparținut altui șofer.

În emisiunea pe care o prezintă la Antena Stars, iubitul Ramonei Olaru, Cătălin Cazacu, a declarat că în urmă cu două săptămâni a fost implicat într-un accident rutier. Alături de prezentatorul TV se aflau Paula Chirilă și Romică Țociu, cuplul comic de la emisiunea „Spalsh! Vedete la apă”, notează

Cele trei vedete se întorceau de la filmări

Cei trei erau pe drum înapoi de la filmări pentru emisiunea lui nea Mărin, când s-au pomenit cu o mașină intrată în autovehiculul lor. Potrivit declarațiilor lor, vina pentru accident o poartă celălalt șofer.

„Am făcut accident întorcându-ne de la nea Marin cu Paula și cu Romică Țociu în mașină”, a declarat Cătălin Cazacu, care se afla la volanul mașinii.

„A intrat unul în spatele nostru. Neatent, vorbea la telefon și, când să depășim, a intrat în noi. Nu a avut nimeni nimic, am avut noroc că am avut toți centuri. Ăla și-a recunoscut vina și după aia am plecat către casă”, a adăugat

Celălalt șofer mergea haotic și era atent la telefon

Din fericire, accidentul nu a provocat victime și vedetele nu au avut de suferit. Impactul nu a fost puternic, deoarece mașina lui Cătălin Cazacu este destul de mare. De vină se face celălat șofer, care avea un mers haotic și scria în telefon.

„Dădea mesaje prin telefon sau vorbea. A intrat în spate, iar Cazacu are mașină din aia mare, are Van din ăla, Mercedes. I-a îndoit doar ușile din spate, a intrat ceva. Vorbea la telefon, pentru că l-am depășit, pentru că mergea haotic, și, când ne-am uitat toți, dădea mesaje prin telefon sau vorbea. Același lucru l-a făcut și când ne-am prins din urmă”, a precizat Romică Țociu.

Cătălin Cazacu a avut o discuție cu șoferul, dar a fost deranjat de atitudinea acestuia.

„Nu a fost nimic fenomenal, a fost o sperietură. A trecut repede. E o fire foarte mișto, s-a încărcat repede, nu s-a enervat. Bine, ăla ar fi trebuit călcat în picioare, că poate era un copil. Ferească Dumnezeu! Să vorbești și să dai mesaje pe telefon în timp ce mergi cu mașina e un act de inconștiență”, a adăugat