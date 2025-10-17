B1 Inregistrari!
Acasa » Monden » Ace Frehley, chitaristul principal şi cofondatorul trupei Kiss, a murit la vârsta de 74 de ani

Ace Frehley, chitaristul principal şi cofondatorul trupei Kiss, a murit la vârsta de 74 de ani

Selen Osmanoglu
17 oct. 2025, 09:08
Ace Frehley, chitaristul principal şi cofondatorul trupei Kiss, a murit la vârsta de 74 de ani
Sursa foto: facebook
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat
  2. Gene Simmons și Paul Stanley, îndurerați
  3. Ce a spus familia artistului

Ace Frehley, chitaristul care a contribuit la transformarea trupei Kiss într-una dintre cele mai mari formaţii rock din anii 1970 şi 1980, a murit joi la Morristown, New Jersey, la vârsta de 74 de ani.

Ce s-a întâmplat

Ace Frehley a murit în urma unor leziuni provocate de o căzătură în studioul său de înregistrări. Accidentul a avut loc luna trecută, conform New York Post.

Chitaristul „Rock and Roll All Nite” a provocat îngrijorare încă după ce a anunțat că nu poate face un spectacol în California programat pentru 26 septembrie.

„Este bine, dar împotriva dorinței sale, medicul său insistă să se abțină de la călătorii în acest moment”, se arată într-un mesaj îngrijorător, postat pe Instagram, cu ceva timp în urmă.

Frehley a anulat ulterior datele rămase din turneul său din 2025 din cauza „problemelor medicale în curs”, în urma căderii și spitalizării.

„Din cauza unor probleme medicale în curs, Ace a luat decizia dificilă de a-și anula restul datelor din 2025″, a anunțat muzicianul într-o altă postare pe 6 octombrie.

Gene Simmons și Paul Stanley, îndurerați

Gene Simmons și Paul Stanley plâng pierderea bruscă a fostului coleg de trupă. Cântăreții au vorbit despre moartea chitaristului la scurt timp după ce vestea șocantă a fost anunțată joi.

„Suntem devastați de moartea lui Ace Frehley”, au spus cei doi. „A fost un soldat rock esențial și de neînlocuit în timpul unora dintre cele mai formative capitole fundamentale ale trupei și ale istoriei sale”, au adăugat.

„El este și va fi întotdeauna o parte din moștenirea KISS”, au mai spus ei. „Gândurile noastre sunt alături de Jeanette, Monique și de toți cei care l-au iubit, inclusiv fanii noștri din întreaga lume”, au adăugat.

Ce a spus familia artistului

Familia lui Ace i-a confirmat moartea: „Suntem complet devastați și cu inima frântă”.

„În ultimele sale momente, am fost suficient de norocoși să-l putem înconjura cu cuvinte, gânduri, rugăciuni și intenții iubitoare, grijulii și pașnice în timp ce părăsea acest pământ”, a spus familia.

„Prețuim toate cele mai frumoase amintiri ale sale, râsul său și sărbătorim punctele sale forte și bunătatea pe care le-a acordat altora”, au continuat cei dragi.

„Magnitudinea morții sale este de proporții epice și dincolo de înțelegere”, au mai spus. „Reflectând la toate realizările sale incredibile din viață, amintirea lui Ace va continua să trăiască pentru totdeauna!”, au încheiat apropiații artistului.

