Echipat din cap până în picioare, celebrul actor de la Holywood Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, a făcut primi pașii într-o fabrică de eugenii din România. Nu doar că a asistat la producerea celebrului desert, dar a și participat la ansamblarea biscuiților.

Ce au spus angajatele din fabrică la vederea actorului

Eric Roberts, în vârstă de 69 de ani, s-a reîntors în România, joi, la doar două zile după prima sa vizită. Vineri, actorul a avut parte de o experiență cu totul aparte, fiind invitat să facă o vizită la o fabrică de eugenii din Constanța. Asta după ce luni, în timpul primei vizite, actorul a gustat și s-a arătat încântat de gustul lui.

În timp ce Eric Roberts s-a bucurat de experiență, angajatele s-au bucurat de prezența lui. L-au sorbit din priviri, ba chiar au făcut fotografii cu actorul

„Vai, e frumos!”, au strigat angajatele.

Ce cadou a primit Eric Roberts în timpul vizitei la fabrică

În timpul vizitei de lucru de la fabrica de eugenii, actorul a putut urmări pas cu pas procesul de producție. A fost servit cu bunătăți tradiționale, precum cozonac și plăcinte, și a plecat de acasă cu o cutie de eugenii personalizată.

„Eric a spus că s-a simțit ca în filmul cu Johnny Depp, Wonka. A primit o cutie întreagă de eugenii personalizată să o ducă acasă, la soție, în America. Mâine, Eric va filma și un spot la Mamaia Nord”, a precizat promoterul Eduard Irimia, pentru .

În această seară, Eric Roberts va participa la Loft Mamaia, la Gala Fashion TV.