Alex Bogdan s-a arătat exasperat de după comunism. Actorul a susținut că pe vremea comunismului nu era „omenie”, cum pretind unii, ci turnătorie. El a mai afirmat că noi, ca popor, părem mai apropiați ca structură de Rusia, deși spunem că ne place Europa.

Alex Bogdan, replică pentru nostalgicii după comunism

„Când ajung acasă, m-am uitat pe nu-știu-ce pagină de Facebook despre nostalgiile comunismului. Sunt tot felul de oameni care zic de pe vremuri, și în timpul ăsta bolboroseam în mine: ”bă, nu se poate mă așa ceva. Înseamnă că noi nu am reușit, de fapt, să ne desprindem de comunism.

Noi suntem mult mai apropiați, noi ca popor, ca structură, ca națiune de Rusia, deși este chinuiala asta să fim după Europa. Avem nevoie de un tătic, avem nevoia de cineva să ne zică, avem nevoie de cineva să ne dea, avem nevoie de cineva să ne umple mațul”, a spus Alex Bogdan, în „Vin de-o poveste”, potrivit

Bogdan: Unde erau oameni, că erau toți turnători

El s-a arătat apoi uluit de faptul că oamenii se mulțumesc doar pentru că aveau loc de muncă, ei trăind în teroare, fără a putea măcar vorbi liber.

Alex Bogdan a respins apoi afirmația că pe vremea comuniștilor era „un respect pentru oameni, era omenie”: „Unde erau oameni, că erau toți turnători. Toți făceau tot felul de miș-mașuri, totul erau o luptă pentru supraviețuire. Unde dracu era această omenie? Ce e cu noi de nu ne putem debloca din sindromul acesta infect numit comunist și numit frica asta așa, lâncezeala asta, bălteala asta, îngăleala asta noastră de a fi români”.