Actorul Jamie Foxx şi-a cerut scuze după un mesaj controversat despre Iisus postat pe Instagram

Actorul Jamie Foxx, câștigător al unui premiu Oscar pentru interpretarea lui Ray Charles în filmul „Ray”, a cerut scuze public după ce a postat pe Instagram un mesaj care a fost considerat de unii ca fiind antisemit.

Jamie Foxx, scuze publice după un mesaj controversat

„L-au ucis pe acest tip pe nume Jesus…. Ce crezi că o să-ţi facă?! #fakefriends #fakelove”, a scris Jamie Foxx vineri, pe Instagram, potrivit

Unii internauți și mai multe asociaţii americane au considerat că mesajul face trimitere la teoria potrivit căreia poporul evreu este responsabil de moartea lui Iisus. „Kanye (West) a spart contul de Instagram al lui Jamie Foxx?”, a susținut ironic ONG-ul Stop Antisemitism, referindu-se la rapperul care a avut mai multe

În cele din urmă, Jamie Foxx și-a șters mesajul și a cerut „scuze faţă de comunitatea evreiască şi faţă de toţi cei care s-au simţit jigniţi”.

„Ştiu acum că e posibil ca vorbele mele să fi rănit şi îmi pare rău pentru asta. Nu a fost intenţia mea. Pentru a clarifica, am fost trădat de un prieten fals şi asta e tot ce am vrut să spun prin „ei”. Nu simt decât dragoste pentru toată lumea. Iubesc şi susţin comunitatea evreiască. Cer scuze sincer tuturor celor care au fost răniţi”, a mai precizat Foxx.

Țintă a criticilor a fost și actrița Jennifer Aniston care, inițial, se pare că a dat like mesajului controversat al colegului ei. Ea a explicat apoi: „Îmi face foarte rău. Nu am dat ‘like’ la acea postare intenţionat sau din greşeală. Mai important (…), eu nu susţin antisemitismul în niciun fel și nu tolerez ura sub nicio formă”.