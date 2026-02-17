Actorul Shia LaBeouf a fost implicat într-un în timpul celebrei sărbători Mardi Gras care se desfășoară în orașul american New Orleans. El a fost reținut și arestat de care au intervenit la fața locului.

Actorul Shia LaBeouf reținut de poliție

Incidentul s-a petrecut în noaptea de luni spre marți, în orașul american , după cum relatează publicația Variety. Actorul Shia LaBeouf a fost arestat în timpul sărbătorii Mardi Gras. El a fost acuzat de polițiștii, care au ajuns la fața locului, de implicare într-o altercație. Vedeta de la Hollywood a fost reținută și arestată marți dimineață.

Potrivit autorităților, actorul american a fost implicat într-un scandal undeva după miezul nopții, în faţa unui bar din Cartierul Francez. În în contextul acestui incident el a avut nevoie de îngrijiri medicale de specialitate.

Publicaţia a relatat, citând un martor, că LaBeouf a fost condus afară din local, din motive care nu au fost date publicității. Presupusa altercaţie ar fi avut loc ulterior.

Shia LaBeouf foi detido em Nova Orleães. O ator enfrenta duas acusações de agressão simples após incidentes durante o Mardi Gras. LaBeouf permanece detido sem direito a fiança e será presente a um juiz esta tarde. — Mundo Vivo (@mundo__vivo)

Actorul a fost acuzat de agresiune

Conform documentelor legale, actorul Shia LaBeouf ar fi vizat de două acuzaţii de agresiune. De altfel, vedeta are un întreg istoric de comportament imprevizibil. El a mai avut probleme legale și în trecut.

A fost vizat inclusiv de un proces de agresiune sexuală şi abuz fizic şi emoţional. Acțiunea împotriva sa a fost intentată de cântăreaţa FKA Twigs. Cazul s-a încheiat în iulie anul trecut.

Anterior, LaBeouf a fost obligat de instanţă să urmeze un program de reabilitare. S-a întâmplat după un alt incident care s-a petrecut în 2017. El a fost arestat în Georgia pentru comportament turbulent în spaţii publice, în stare de ebrietate.