Actorul Shia LaBeouf implicat într-un scandal. Poliția l-a arestat la New Orleans (VIDEO)

Adrian Teampău
17 feb. 2026, 19:40
Actorul Shia LaBeouf implicat într-un scandal. Poliția l-a arestat la New Orleans (VIDEO)
Shia LaBeouf Sursa foto: Hepta / Ferrari Press Agency / CORE
Cuprins
  1. Actorul Shia LaBeouf reținut de poliție
  2. Actorul a fost acuzat de agresiune

Actorul Shia LaBeouf a fost implicat într-un scandal în timpul celebrei sărbători Mardi Gras care se desfășoară în orașul american New Orleans. El a fost reținut și arestat de poliștii care au intervenit la fața locului.

Actorul Shia LaBeouf reținut de poliție

Incidentul s-a petrecut în noaptea de luni spre marți, în orașul american New Orleans, după cum relatează publicația Variety. Actorul Shia LaBeouf a fost arestat în timpul sărbătorii Mardi Gras. El a fost acuzat de polițiștii, care au ajuns la fața locului, de implicare într-o altercație. Vedeta de la Hollywood a fost reținută și arestată marți dimineață.

Potrivit autorităților, actorul american a fost implicat într-un scandal undeva după miezul nopții, în faţa unui bar din Cartierul Francez. În în contextul acestui incident el a avut nevoie de îngrijiri medicale de specialitate.

Publicaţia TMZ a relatat, citând un martor, că LaBeouf a fost condus afară din local, din motive care nu au fost date publicității. Presupusa altercaţie ar fi avut loc ulterior.

Actorul a fost acuzat de agresiune

Conform documentelor legale, actorul Shia LaBeouf ar fi vizat de două acuzaţii de agresiune. De altfel, vedeta are un întreg istoric de comportament imprevizibil. El a mai avut probleme legale și în trecut.

A fost vizat inclusiv de un proces de agresiune sexuală şi abuz fizic şi emoţional. Acțiunea împotriva sa a fost intentată de cântăreaţa FKA Twigs. Cazul s-a încheiat în iulie anul trecut.

Anterior, LaBeouf a fost obligat de instanţă să urmeze un program de reabilitare. S-a întâmplat după un alt incident care s-a petrecut în 2017. El a fost arestat în Georgia pentru comportament turbulent în spaţii publice, în stare de ebrietate.

