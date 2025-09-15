Actorul Ștefan Floroaica, dezvăluiri neașteptate: viața ascunsă din spatele succesului

B1 Inregistrari!
Ana Beatrice
15 sept. 2025, 17:47
Sursa Foto: Instagram/ @stefan.floroaica
Cuprins
  1. Cine este Ștefan Floroaica dincolo de rolul din „Lia”
  2. Cum a trecut de la lipsuri la succes
  3. Ce spune despre participarea la „Asia Express”
  4. Cum și-a urmat Ștefan Floroaica visul din copilărie
  5. Cu cine formează Ștefan Floroaica unul dintre cele mai populare cupluri

Ștefan Floroaica a devenit cunoscut publicului larg prin rolul lui Petru Vornicu din serialul „Lia, soția soțului meu”, difuzat de Antena 1. Totuși, povestea lui de viață merge mult dincolo de lumina reflectoarelor.

Actorul de 31 de ani, originar din Pitești, a trecut prin sport de performanță, experiențe internaționale și chiar datorii de zeci de mii de euro, înainte să ajungă pe platourile de filmare. Acum, el își testează limitele în aventura „Asia Express”.

Cine este Ștefan Floroaica dincolo de rolul din „Lia”

În vârstă de 31 de ani, Ștefan Floroaica a copilărit la Pitești și s-a remarcat inițial în sport, strângând medalii la Jiu-jitsu brazilian și participând la competiții europene. Publicul l-a descoperit abia mai târziu, în rolul principal din „Lia, soția soțului meu”.

Înainte de a ajunge pe micile ecrane, acesta a lucrat două veri ca salvamar în Statele Unite, a fost student Erasmus și a studiat la Facultatea de Marketing din cadrul ASE București. A trăit experiența Work and Travel și, ulterior, și-a urmat instinctul artistic, urmând timp de doi ani cursuri de actorie.

Cum a trecut de la lipsuri la succes

Actorul recunoaște că începuturile în actorie nu au fost ușoare. Când a intrat în proiectul „Lia”, avea datorii de zeci de mii de euro și ajunsese să trăiască din monede de 50 de bani.

„Chiar dacă o duc bine acum financiar, nu simt o mare diferență. Viața mea nu e atât de diferită ca și trăiri față de atunci când nu aveam deloc bani. Când am început proiectul eu aveam datorii de câteva zeci de mii de euro. Eu mergeam la filmări și încă nu începusem să încasăm salariul și știu că aveam o punguță în care țineam monedele de 50 de bani. Și uneori când ajungeam acasă nu mai aveam bani să-mi iau mâncare și trebuia să mă duc cu ăia de 50 de bani să-mi iau niște lucruri. Aveam prieteni, puteam să mă duc, dar evident că nu apelam. Știam că este o chestie periodică”, a dezvăluit Ștefan Floroaica, în podcastul lui Teo Trandafir.

Ce spune despre participarea la „Asia Express”

Ștefan Floroaica a decis să-și testeze limitele într-o altă competiție, de data aceasta „Asia Express”. Face echipă cu Alexandru Ion și privește aventura ca pe un test personal.

„Mă întrebam de mult oare eu cum m-aș descurca dacă aș participa la Asia Express, asta urmărind emisiunea de pe canapea… Însă știu că socoteala de acasă nu este mereu la fel cu cea din târg, așa că acest neprevăzut pe mine mă entuziasmează foarte mult. Mai am și norocul să îl am ca și camarad pe Alex, alături de care mă bucur ca voi trăi această poveste. Abia aștept să înceapă cursa și să aflu răspunsul întrebării de pe canapea. Și abia aștept să radem. Sper ”, declara actorul înainte de începerea emisiunii, potrivit wowbiz.ro.

Cum și-a urmat Ștefan Floroaica visul din copilărie

Deși a bifat etape diverse (sport, joburi sezoniere, studii economice) Ștefan spune că și-a dorit mereu să fie pe ecran.

„Când eram copil, puneam capul pe pernă și mă vedeam pe ecran”, mărturisea el. Visul s-a împlinit, dar cu sacrificii și multă perseverență.

Cu cine formează Ștefan Floroaica unul dintre cele mai populare cupluri

Ștefan Floroaica nu este doar actorul din „Lia, soția soțului meu” sau concurentul curajos de la „Asia Express”, ci și partenerul de viață al Sânzianei Negru, creatoare de conținut și câștigătoare a unui sezon anterior al competiției. Relația lor a atras atenția publicului, fiind una discretă, dar solidă, cei doi sprijinindu-se reciproc în carieră și în proiectele personale.

Sânziana, cunoscută pentru naturalețea și energia sa, a povestit în mai multe rânduri că apreciază puterea de muncă și perseverența lui Ștefan, calități care l-au ajutat să treacă peste momente dificile, precum datoriile din trecut. Împreună formează unul dintre cuplurile tinere celebre din România, combinația dintre succesul în televiziune și cel din mediul online aducându-le o mare popularitate.

Vezi această postare pe Instagram

O postare distribuită de Sanziana (@sanziananegru)

