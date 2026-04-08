Actrița Bianca Sârbu a reușit să învingă, după lungi lupte, o formă agresivă de de piele.

Cum a început calvarul pentru Actrița Bianca Sârbu

Diagnosticul de carcinom bazocelular a venit într-un moment în care artista era foarte tânără. Deși acest tip de cancer nu produce metastaze, el poate distruge țesuturile în profunzime, afectând grav aspectul fizic.

„Aveam puţin peste 20 de ani când am aflat că am carcinom bazocelular. A fost un şoc. Într-o clipă, tot ce ştiam despre mine şi despre viaţa mea s-a schimbat. Îmi amintesc că am simţit că îmi fuge pământul de sub picioare. Am început imediat să caut soluţii, să întreb, să mă documentez. Ştiam că nu este un cancer care metastazează, dar am înţeles rapid că poate distruge încet, dar sigur, tot ce atinge. Am urmat acele proceduri cu speranţă, dar efectele au fost greu de dus. Ţesuturile de la nas au fost afectate, iar problema nu doar că nu s-a rezolvat, ci s-a complicat. După o perioadă în care am crezut că lucrurile s-au liniştit, a apărut din nou o rană care nu se mai închidea. A fost momentul în care am realizat că lupta mea abia începe.” povesteşte artista

Prin ce operații a trecut Actrița Bianca Sârbu

După mai multe încercări eșuate și recidive dureroase, Bianca a căutat soluții chiar și în afara țării. În 2023, a urmat un tratament costisitor în Germania, dar dificultățile financiare au obligat-o să revină la realitatea dură a bolii care avansa.

„Am ales chirurgia clasică şi m-am operat de două ori. Mi s-au pus grefe, iar pentru o vreme totul părea în regulă. Dar boala a recidivat. Era frustrant şi dureros, pentru că de fiecare dată o luam de la capăt. Trăiam cu ideea că acest tip de cancer nu te omoară, dar îţi poate afecta profund viaţa, inclusiv imaginea. Am primit un tratament medicamentos, un fel de chimioterapie sub formă de pastile, care a reuşit să ţină boala sub control. Rana s-a închis, iar pentru prima dată după mult timp am simţit că pot respira. Din păcate, costurile au fost uriaşe – în jur de 20.000 de euro pentru câteva luni. Nu mi-am mai permis să continui, iar ideea de a intra într-un studiu experimental m-a speriat profund.”, a mai declarat aceasta.

Cine este medicul care a salvat-o

Salvarea a venit de la un specialist din Cluj, medicul Olimpiu Hârceagă, care a utilizat o tehnică de mare precizie pentru a elimina tumora și a reconstrui nasul actriței. Intervenția a presupus utilizarea pielii de pe frunte pentru a reface structura nazală afectată.

„Chirurgia Mohs este o tehnică de mare precizie, care presupune excizia treptată a tumorii şi verificarea fiecărei etape în laborator. În cazul Biancăi, vorbim despre un caz complex, cu multiple recidive. A fost nevoie de mai multe etape succesive pentru a elimina complet ţesutul afectat. Am intervenit în mod repetat, excizând progresiv ţesut până când analizele au confirmat că nu mai există celule tumorale.”, a declarat medicul Olimpiu Hârceagă.

