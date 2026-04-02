Actrița Carmen Tănase afirmă că personajul Flăcărica, creat în 2007, rămâne o parte importantă a carierei sale. Deși joacă în proiecte noi, publicul o identifică și acum cu personajul.

Ce înseamnă personajul Flăcărica pentru actrița Carmen Tănase

Deși au trecut aproape două decenii de la debutul telenovelelor care au consacrat-o, vedeta recunoaște că legătura cu publicul a rămas la fel de strânsă. Succesul producțiilor în care a jucat alături de Gheorghe Visu continuă să atragă noi generații de telespectatori, lucru care o surprinde plăcut pe artistă chiar și în prezent.

„Nu, n-am scăpat. Dar nici nu vreau să scap! Am devenit și Luminița, dar totuși predomină Flăcărica, dacă stau să mă gândesc. În primul rând, acela este un serial care a făcut și face istorie. A avut o audiență absolut uriașă în toate mediile, în toate categoriile sociale. Adică n-a fost doar publicul de telenovelă, cum se spune. Absolut toată lumea s-a uitat și personajul acela l-am jucat patru ani. El face parte din mine. El n-are cum să mai iasă vreodată. Serialul se dă în continuare, e în continuare în reluare pe Acasă TV, se vede și pe VOYO. Am înțeles că face audiență și acum. Am avut surpriza că sunt copii de 2 ani, de 3 ani care știu cine sunt. Este incredibil așa ceva, după 20 de ani. Au trecut 20 de ani”, a spus Carmen Tănase în exclusivitate pentru Libertatea.

Cine este persoana reală care a inspirat-o pe actrița să creeze personajul

În spatele gesturilor și limbajului colorat al personajului Flăcărica s-a aflat o sursă de inspirație autentică din viața de zi cu zi a vedetei. Este vorba despre o fostă vecină de bloc, o femeie simplă și muncitoare, a cărei personalitate debordantă a fost un model pentru construcția rolului care avea să devină un fenomen național.

„Și a mai fost un compliment de la vecina mea, fosta mea vecină de la bloc, Lămâița, o florăreasă. O persoană pe care o iubesc și o respect și o voi respecta până la sfârșitul vieții. O femeie extraordinară, harnică, curată, muncitoare, cu un umor ieșit din comun, involuntar, absolut involuntar. Și care ar fi fost, în concepția mea, ea ar fi fost Flacăra. Și care normal că se uita! Și noi eram vecine de palier și într-o seară era serialul pe post. În pauza publicitară eu am ieșit să duc gunoiul la ghenă. Și m-am intersectat cu Lămâița, care mi-a zis următorul lucru: «Fă, vecină, ești mai talentată ca mine»! M-a inspirat, dar cum să spun, n-am stat să o urmăresc cu voie, să-i zic: «Lămâița, umblă, plimbă-te că eu vreau să te studiez». Nu! Dar, jucând și încercând să găsesc calea cea mai adevărată către personaj, sigur că mi-a venit în cap Lămâița”, a specificat

Cum au reacționat polițiștii la întâlnirea cu Tănase

Vedeta a povestit un episod amuzant petrecut la Poliția Rutieră, unde a mers pentru a ajuta o cunoștință. Reacția oamenilor legii a surprins-o total și a reprezentat una dintre cele mai mari dovezi de apreciere pentru munca sa.

„O să vă spun o chestie drăguță. Când am fost odată la Poliția Rutieră, să pun o «pilă» cuiva… Nu cunoșteam pe nimeni de acolo, dar m-a trimis: «Du-te tu, că pe tine te cunoaște lumea». Și m-am dus! S-au adunat toate doamnele de pe la birouri și niște domni polițiști… Și unul dintre ei a zis: «Doamnă, să vă dea Dumnezeu sănătate și dumneavoastră și lui domnul Gheorghe Visu și întregii echipe, pentru că nouă acum ne este foarte ușor să prindem hoții». Și eu am rămas așa… Iar el a continuat: «Ne ducem la ei acasă, bubuim în ușă, cum ne e obiceiul… Poliția, deschide! Iar ei ne spun să stăm puțin, să vadă episodul. Să avem răbdare puțin, că mai sunt 10 minute și vin ei singuri, nu mai fug nicăieri». Deci acela a fost cel mai tare compliment pe care eu l-am primit vreodată”, a declarat Carmen Tănase pentru .