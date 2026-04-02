Cine a inspirat-o pe Carmen Tănase pentru rolul Flăcărica: „Ești mai talentată ca mine!”

Flavia Codreanu
02 apr. 2026, 18:58
Sursa foto: Shutterstock
Cuprins
  1. Ce înseamnă personajul Flăcărica pentru actrița Carmen Tănase
  2. Cine este persoana reală care a inspirat-o pe actrița să creeze personajul
  3. Cum au reacționat polițiștii la întâlnirea cu Tănase

Actrița Carmen Tănase afirmă că personajul Flăcărica, creat în 2007, rămâne o parte importantă a carierei sale. Deși joacă în proiecte noi, publicul o identifică și acum cu personajul.

Ce înseamnă personajul Flăcărica pentru actrița Carmen Tănase

Deși au trecut aproape două decenii de la debutul telenovelelor care au consacrat-o, vedeta recunoaște că legătura cu publicul a rămas la fel de strânsă. Succesul producțiilor în care a jucat alături de Gheorghe Visu continuă să atragă noi generații de telespectatori, lucru care o surprinde plăcut pe artistă chiar și în prezent.

„Nu, n-am scăpat. Dar nici nu vreau să scap! Am devenit și Luminița, dar totuși predomină Flăcărica, dacă stau să mă gândesc. În primul rând, acela este un serial care a făcut și face istorie. A avut o audiență absolut uriașă în toate mediile, în toate categoriile sociale. Adică n-a fost doar publicul de telenovelă, cum se spune. Absolut toată lumea s-a uitat și personajul acela l-am jucat patru ani. El face parte din mine. El n-are cum să mai iasă vreodată. Serialul se dă în continuare, e în continuare în reluare pe Acasă TV, se vede și pe VOYO. Am înțeles că face audiență și acum. Am avut surpriza că sunt copii de 2 ani, de 3 ani care știu cine sunt. Este incredibil așa ceva, după 20 de ani. Au trecut 20 de ani”, a spus Carmen Tănase în exclusivitate pentru Libertatea.

Cine este persoana reală care a inspirat-o pe actrița să creeze personajul

În spatele gesturilor și limbajului colorat al personajului Flăcărica s-a aflat o sursă de inspirație autentică din viața de zi cu zi a vedetei. Este vorba despre o fostă vecină de bloc, o femeie simplă și muncitoare, a cărei personalitate debordantă a fost un model pentru construcția rolului care avea să devină un fenomen național.

„Și a mai fost un compliment de la vecina mea, fosta mea vecină de la bloc, Lămâița, o florăreasă. O persoană pe care o iubesc și o respect și o voi respecta până la sfârșitul vieții. O femeie extraordinară, harnică, curată, muncitoare, cu un umor ieșit din comun, involuntar, absolut involuntar. Și care ar fi fost, în concepția mea, ea ar fi fost Flacăra. Și care normal că se uita! Și noi eram vecine de palier și într-o seară era serialul pe post. În pauza publicitară eu am ieșit să duc gunoiul la ghenă. Și m-am intersectat cu Lămâița, care mi-a zis următorul lucru: «Fă, vecină, ești mai talentată ca mine»! M-a inspirat, dar cum să spun, n-am stat să o urmăresc cu voie, să-i zic: «Lămâița, umblă, plimbă-te că eu vreau să te studiez». Nu! Dar, jucând și încercând să găsesc calea cea mai adevărată către personaj, sigur că mi-a venit în cap Lămâița”, a specificat Carmen Tănase.

Cum au reacționat polițiștii la întâlnirea cu Tănase

Vedeta a povestit un episod amuzant petrecut la Poliția Rutieră, unde a mers pentru a ajuta o cunoștință. Reacția oamenilor legii a surprins-o total și a reprezentat una dintre cele mai mari dovezi de apreciere pentru munca sa.

„O să vă spun o chestie drăguță. Când am fost odată la Poliția Rutieră, să pun o «pilă» cuiva… Nu cunoșteam pe nimeni de acolo, dar m-a trimis: «Du-te tu, că pe tine te cunoaște lumea». Și m-am dus! S-au adunat toate doamnele de pe la birouri și niște domni polițiști… Și unul dintre ei a zis: «Doamnă, să vă dea Dumnezeu sănătate și dumneavoastră și lui domnul Gheorghe Visu și întregii echipe, pentru că nouă acum ne este foarte ușor să prindem hoții». Și eu am rămas așa… Iar el a continuat: «Ne ducem la ei acasă, bubuim în ușă, cum ne e obiceiul… Poliția, deschide! Iar ei ne spun să stăm puțin, să vadă episodul. Să avem răbdare puțin, că mai sunt 10 minute și vin ei singuri, nu mai fug nicăieri». Deci acela a fost cel mai tare compliment pe care eu l-am primit vreodată”, a declarat Carmen Tănase pentru Libertatea.

 

Citește și...
După 8 luni de tăcere, Mihaela Rădulescu face dezvăluiri sfâșietoare despre pierderea lui Felix Baumgartner: „Cea mai întunecată perioadă din viața mea”
Monden
După 8 luni de tăcere, Mihaela Rădulescu face dezvăluiri sfâșietoare despre pierderea lui Felix Baumgartner: „Cea mai întunecată perioadă din viața mea”
Oana Ioniță dă cărțile pe față despre relația cu Cove: „Am avut o aventură”. Mărturisirea neașteptată despre cum s-a îndrăgostit de prezentator
Monden
Oana Ioniță dă cărțile pe față despre relația cu Cove: „Am avut o aventură”. Mărturisirea neașteptată despre cum s-a îndrăgostit de prezentator
„Ce mă cutremură, aia dau!”. Andi Moisescu dezvăluie cum alege momentele de Golden Buzz la PRO TV
Monden
„Ce mă cutremură, aia dau!”. Andi Moisescu dezvăluie cum alege momentele de Golden Buzz la PRO TV
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp, reuniți de Paște! Nimeni nu se mai aștepta la asta: „Cu siguranță mai multe lucruri sunt vindecate”
Monden
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp, reuniți de Paște! Nimeni nu se mai aștepta la asta: „Cu siguranță mai multe lucruri sunt vindecate”
„Probabil că ne-am mai întâlnit și în alte vieți”. Ce îi ține cu adevărat împreună pe Daliana și Răzvan Simion
Monden
„Probabil că ne-am mai întâlnit și în alte vieți”. Ce îi ține cu adevărat împreună pe Daliana și Răzvan Simion
„Slavă Domnului că am aflat înainte să decolăm”. Larisa Udilă, momente de panică la bordul unui avion defect
Monden
„Slavă Domnului că am aflat înainte să decolăm”. Larisa Udilă, momente de panică la bordul unui avion defect
Valentin Sanfira rupe tăcerea după dezvăluirile triste făcute de Codruța Filip la podcastul lui Măruță: „Am găsit ceva mai valoros!”
Monden
Valentin Sanfira rupe tăcerea după dezvăluirile triste făcute de Codruța Filip la podcastul lui Măruță: „Am găsit ceva mai valoros!”
Adevăratul motiv pentru care Codruța Filip și Valentin Sanfira au divorțat: „Am simțit că mor”. I-a dezvăluit totul lui Cătălin Măruță
Monden
Adevăratul motiv pentru care Codruța Filip și Valentin Sanfira au divorțat: „Am simțit că mor”. I-a dezvăluit totul lui Cătălin Măruță
„Parcă ieri o țineam la piept”: Ce mesaj emoționant i-a transmis Andreea Marin fiicei sale după ce s-a întors în țară
Monden
„Parcă ieri o țineam la piept”: Ce mesaj emoționant i-a transmis Andreea Marin fiicei sale după ce s-a întors în țară
Doi vloggeri români au testat Orient Express: „Te simți regal”. Cât costă o singură noapte în celebrul tren. Suma este colosală
Monden
Doi vloggeri români au testat Orient Express: „Te simți regal”. Cât costă o singură noapte în celebrul tren. Suma este colosală
