Actrița Olimpia Melinte a scris un scurtmetraj, în care va juca și ea: „L-am dat unui regizor din Spania”

Olimpia Melinte, în vârstă de 36 de ani a scris o carte pentru copii alături de fiul ei, iar apoi, actrița a profitat de concediul de maternitate după cel de-al doilea copil și a prins curaj pentru a scrie un scenariu pentru un scurtmetraj.

Toate astea au venit la scurt timp după ce filmările pentru serialul „Vlad” s-au „încheiat”.

„Poveștile merg mai departe”

„Poveștile merg mai departe, cu siguranță asta. Mai pregătesc un scurtmetraj pe care l-am scris eu și pe care îl voi filma în Spania anul viitor. Va fi produs acolo. Dar și un lungmetraj prin februarie. Proiectele merg mai departe”, a povestit Olimpia Melinte, potrivit .

„În Spania sunt cei cu care am lucrat la penultimul meu proiect acolo, filmul „Sordo”, e aceeași casă de producție. Ei mi-au susținut proiectul. Eu l-am trimis ca o încercare, ca o întrebare, să văd dacă este bine scris, dacă merg într-o zonă bună, fiind prima dată când fac asta, și chiar l-au primit cu brațele deschise”.

Cu toate acestea, proiectul „VLAD” , iar rolul Elizei va fi printre preferatele ei . „În momentul în care s-a terminat «VLAD», cred că eram la câteva zile după și am simțit așa o eliberare de tot ce a însemnat proiectul ăla care m-a consumat foarte mult. A fost foarte frumos, dar a durat mult și cumva simțeam eu că mă ține pe loc”.

„Eu nu am vrut să joc”

„Am scris scenariul într-o noapte, la câteva zile după ce am terminat «VLAD», cu Ingrid care dormea lângă mine, era bebeluș, avea șapte luni sau ceva de genul ăsta, iar eu cu laptopul în brațe l-am scris.

L-am terminat și m-am dus la soțul meu care dormea cu Sasha în celălalt dormitor și l-am trezit ca să citească ce am scris. Nu înțelegea ce se întâmplă, ce vreau de la el. S-a trezit, l-a citit și mi-a zis că este wow”, a mai povestit entuziasmată Olimpia Melinte.

Olimpia nu și-a dorit să facă parte din distribuția scurtmetrajului scris de ea, însă producătorii spanioli au insistat.

„Eu nu am vrut să joc, l-am trimis , dar mi-au zis că îl fac doar dacă joc și eu. Pentru mine a fost o onoare cumva să aud asta și m-am bucurat. Am zis că vreau să joc pentru că îmi place ce am scris și m-aș bucura de asta. Nu îl regizez eu, l-am dat unui regizor din Spania”, a mai povestit Olimpia Melinte.

„Nu sunt bună, stați liniștiți. E acolo o parte dark care iese la iveală. Cred că sunt suficient de bună în viața de zi cu zi ca să pot să-mi permit în fața camerelor să fiu și altfel”, a mai adăugat ea.