Ada Condeescu a retrăit momente pline de nostalgie cu ocazia zilei în care tatăl său, regretatul critic literar Alexandru Condeescu, ar fi împlinit 76 de ani. a împărtășit cu publicul amintiri din perioada copilăriei. Printre detaliile oferite se numără și pasiunile comune, dar și darurile neașteptate care i-au confirmat admirația față de cel care a condus ani de zile Muzeul Național al Literaturii Române.

Ce amintiri păstrează actrița despre tatăl său

Potrivit , vedeta a povestit despre obiceiurile lor de familie, de la vizitele la restaurantele preferate până la pasiunea pentru muzică și dans. Alexandru Condeescu nu era doar un om de cultură respectat, ci și un părinte modern, capabil să înțeleagă și să încurajeze gusturile fiicei sale,

„Azi era ziua lui. Ieșeam aproape întotdeauna la un restaurant, de când eram mică. Cel mai adesea mă ducea la (încă) cel mai bun chinezesc din oraș, undeva pe Calea Griviței, unde cai din jad alergau în tablourile de pe perete și mugurii de bambus erau preferații lui. Îi plăcea vinul roșu cu măsură, câte un whiskey bun din când în când și să danseze rock and roll. M-a învățat multe scheme. Dansurile cu el au rămas unele dintre cele mai puternice și profunde amintiri. Îi plăcea și rap-ul american, primul CD original pe care mi l-a luat a fost Eminem. Eram în a 7-a și atunci mi-am dat seama că am cel mai tare tată din lume.”, a scris pe rețelele de socializare Ada Condeescu

Dincolo de momentele de relaxare, actrița a ținut să sublinieze pasiunea tatălui său pentru profesie, amintindu-și de imaginea acestuia lucrând la birou încă de la primele ore ale zilei. Alexandru Condeescu a fost un om important pentru cultura Capitalei, dedicându-și o mare parte din carieră promovării literaturii .

„Îmi vin în minte și diminețile când mă trezeam și el lucra la biroul lui din lemn, scria la o lampă cu lumină aurie și își bea cafeaua din cea mai frumoasă cană dintre toate, alb cu albastru, porțelan olandez. Ar fi putut să scrie poate mai mult, însă își dedica cel mai mult timp având grijă ca Muzeul Literaturii Române să fie vizibil și iubit. Și avea multă grijă și de angajați, și de oamenii care veneau către el, îi cereau un sfat sau voiau să își publice cartea la editura muzeului sau să expună în spațiile atât de minunate din clădire. Și el reușea să le facă pe toate, iubind oamenii, fiind mereu cu zâmbetul pe chip și aducând armonie.”, a mai scris aceasta.

Cum resimte Ada Condeescu absența tatălui la aproape două decenii de la deces

Deși au trecut aproape 19 ani de când Alexandru Condeescu s-a stins din viață la vârsta de 57 de ani, Ada a recunoscut că pierderea sa rămâne o rană deschisă. Totuși, ea își găsește alinare în semnele pe care le simte în momentele cheie ale existenței sale. Muzica rămâne elementul care îi leagă încă pe cei doi.

„Era foarte iubit și cred cu tărie că asta e cel mai important după ce nu mai ești pe aici: oamenii să își amintească de tine în dragoste. Am fost și sunt încă supărată pe toate forțele divine pentru că mi l-au luat prea devreme, dar îl simt mereu în momentele importante și mă mai liniștesc. Pun un Beatles, Eminem, chiar și un 2Pac și zâmbesc, sperând că este încă undeva și mă vede.” a mărturisit Ada