Adam Sandler, cel mai bine plătit actor de la Hollywood datorită succeselor sale Netflix (VIDEO)

a devenit cel mai bine plătit actor de la Hollywood ca urmare a acordului său cu Netflix. Actorul a câștigat 73 de milioane de dolari în 2023, spune Forbes, în ciuda absenței filmelor sale din cinematografe.

Adam Sandler este cel mai bine plătit actor de la Hollywood

Sandler a câștigat anul trecut 73 de milioane de dolari (57 de milioane de lire sterline), potrivit revistei Forbes. Murder Mystery 2, în care a jucat alături de Jennifer Aniston, a fost unul dintre cele mai mari hituri de comedie ale streamerului, scrie .

Lista Forbes a fost în mod tradițional dominată de vedete ale cinematografiei, de la Kevin Costner și Harrison Ford la Tom Cruise și George Clooney.

Poziția lui Sandler la vârf demonstrează noua putere a serviciilor de streaming. Nici Murder Mystery 2, nici celălalt mare film al lui Sandler din 2023, Leo, nu au fost prezentate în cinematografe.

Actorul a semnat un acord de reînnoire de 250 de milioane de dolari cu Netflix în 2020, pe fondul susținerii că abonații au petrecut două miliarde de ore urmărind filmele sale din 2015. „Nu există prea mult Sandler”, a spus compania la acea vreme.

Originalul Murder Mystery a fost cel mai vizionat film pe platforma de streaming în 2019.

Murder Mystery 2 a avut 42 de milioane de vizualizări în weekendul său de deschidere, apărând în top 10 Netflix în 91 de țări.

De asemenea, acordul îi permite lui Sandler, în vârstă de 57 de ani, să facă un tarif mai serios. Anul acesta , în care joacă rolul unui astronaut ceh care deplânge căsnicia lui.



Anul trecut a lansat, de asemenea, povestea discretă despre majorat You Are So Not Invited To My Bat Mitzvah, interpretând rolul unui tată evreu.

Câștigurile sale din 2023 au fost sporite de o serie de întâlniri de stand-up comedy.

Top 10 Forbes în 2023

Topul Forbes al celor mai bine plătiţi 10 actori de la Hollywood în 2023: