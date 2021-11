Adda, vaccinată și panicată. Ce a pățit la spital

Adda a făcut un pas decisiv. Interpreta s-a vaccinat împotriva noului coronavirus. Vedeta a avut reacții adverse, dar nu regretă că a aluat această decizie.

De ce nu s-a vaccinat din timp

Cântăreața nu s-a vaccinat mai devreme din cauza problemelor de sănătate. Vedeta recunoaște că i-a fost frică să se vaccineze. Adda a citit mult și s-a informat din diferite surse, de aceea a decis să se vaccineze cu serul de la Pfizer.

„Cred ca am citit excipientii vaccinului de 100 de ori. Am analizat fiecare substanta in parte. Mi-am terorizat medicii care se ocupa de mine cu intrebari. Intr-un final, dupa analize si invesigatii si dupa un Covid care nu mi-a lasat anticorpi, am decis, IMPREUNA CU DOCTORII ca cel mai bun tratament, de fapt, pentru mine este vaccinul. Da! Tratament, nu neaparat preventie. Vaccinul nu iti garanteaza ca nu mai iei. Dar te ajuta sa faci forma usoara”, scrie Adda pe Facebook.

Interpreta a trecut prin boală. Tânăra a avut o formă ușoară și s-a lecuit cu vitamine și rugăciuni. Adda este convinsă că vaccinul nu o va păzi de la infectare, dar o s-o ajute să treacă mai ușor, fără complicații.

„Ar fi mai periculos antiviralul si boala decat vaccinul in sine. M-am tratat o data de Covid doar cu vitamine si Tatal Nostru. Noroc ca a fost faza usoara. Si daca mai e sa il iau, vreau tot asa sa fie. So, dupa ce doctorii au fost la curent cu analizele mele, am intrerupt antihistaminicul 48 de ore. Am mers la Spitalul Universitar, unde mi s-a facut testare SUBCUTANATA direct cu VACCINUL. Am asteptat 30 de minute sa vedem daca fac alergie. Apoi, am luat o pastila de antihistaminic”, mai adaugă Adda.

Adda nu a mai putu să facă fața emoțiilor

Vedeta spune că a avut și un atac de panică. Tinerei i-a fost frică de reacții adverse și de alergii. Totul a fost bine până la momentul în care Adda nu a mai putut să facă fața emoțiilor.

„Da! Am facut un mic atac de panica ca asa-s eu, panicoasa din fire. Daca aveti indoieli, puneti intrebari specialistilor! Documentati-va! Alegeti ce e bine pentru voi! Vaccinati-va in siguranta daca aveti probleme de sanatate!”, a conchis Adda.