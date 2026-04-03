Adela Popescu a rămas singură o lună cu cei trei copii, în timp ce Radu Vâlcan filma „Insula Iubirii”: „A picat tot greul pe mine”

Adela Popescu nu l-a însoțit pe soțul ei, Radu Vâlcan, în Thailanda din cauza conflictului din Orientul Mijlociu și a rămas o lună acasă pentru a se ocupa singură de cei trei băieți: Alexandru (9 ani), Andrei (7 ani) și Adrian (4 ani). Radu Vâlcan a filmat în Thailanda pentru sezonul 10 al emisiunii „Insula Iubirii”, a plecat la finalul lunii februarie și a anunțat la începutul lui aprilie pe rețelele sociale că filmările s-au încheiat și că s-a întors în România.

Ce s-a întâmplat în Thailanda

Radu Vâlcan a plecat în Thailanda la finalul lunii februarie pentru filmările noului sezon al emisiunii „Insula Iubirii", show care a fost lider de audiență în ultimii ani.

Într-un mesaj publicat pe conturile sale, Radu Vâlcan a scris: „M-am întors din Thailanda. După o perioadă intensă, în care am trăit fiecare zi la maximum și am încheiat filmările pentru sezonul 10… vine liniștea aia pe care doar acasă o simți”. El a mulțumit echipei pentru eforturi și a subliniat că, oricât de spectaculoasă ar fi Thailanda, „adevărul e simplu: acasă e acasă”.

Cum s-a descurcat Adela Popescu singură cu copiii

Adela Popescu, prezentă joi seara la un eveniment monden, a declarat că a fost foarte greu fără Radu o lună și că a ales să nu plece împreună cu el din cauza fricii generate de războiul din Orientul Mijlociu.

Ea a explicat: „Nu am mai plecat de data aceasta împreună cu el pentru că mi-a fost, pur și simplu, frică din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Am zis să plece doar unul”.

Adela Popescu a povestit că a trebuit să ducă singură cei trei copii la școală și că a fost dificil deoarece, în mod obișnuit, ei se împart: unul duce doi copii și celălalt duce unul. Ea a afirmat: „A trebuit să duc singură trei copii la școală, a fost foarte greu. De obicei ne împărțim: duce unul doi și altul unu. Acum a picat tot greul pe mine”.

Ce cadouri a adus Radu Vâlcan și ce a spus despre filmări

Adela Popescu a dezvăluit că soțul ei i-a adus din Thailanda fructe exotice și o pereche de balerini pe care și-i dorea și pe care i-a aprobat înainte: „Cadouri mi-a adus fructe exotice și niște balerini pe care i-am dorit eu foarte mult, i-am aprobat înainte”.

Adela a mai spus că Radu este un tată foarte implicat, că vorbesc zilnic la telefon când este plecat și că se interesează nonstop de ce fac băieții. De asemenea, a precizat că soțul i-a adus cadouri și copiilor, „jucării mai ales”.