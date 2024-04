Adela Popescu se întoarce la o veche pasiune. „Am luat caietul de notițe și am scris ideea”

s-a retras din lumea reflectoarelor după ce a devenit mama pentru a treia oară. A simțit nevoia de o pauză, dar acum își dorește să se întoarcă la o veche pasiune. Chiar dacă ea este cunoscută pentru proiectele TV în care a fost implicată, ea a cochetat și cu industria muzicală.

Adela Popescu se relansează în muzică

a jucat și în seriale românești unde i s-a demonstrat talentul actoricesc și cel muzical. Ea a fost implicată în câteva proiecte musicale, dar de foarte mult timp nu a mai cântat. Acum, ea este pregătită să revină pe scenă, conform

Vedeta a primit o invitație neașteptată de la una dintre cele mai îndrăgite cântărețe din România. Elena Gheorghe a invitat-o pe Adela Popescu să i se alăture unei colaborări musicale și au pregătit o melodie pentru fanii lor.

Elena Gheorghe și Adela Popescu vor cânta împreună

Cele două au mai colaborat în trecut și în urmă cu ani de zile se gândeau să formeze o trupă și să lanseze un album. Dar, nu au găsit susținerea de care aveau nevoie, drept pentru care au renunțat.

Piesa se va auzi pentru prima data pe scena de la Sala Palatului, iar fanii abia așteaptă să o audă.

„Am cunoscut-o pe Adela Popescu în 2001 la Festivalul de la Mamaia unde concuram individual, eram mezinele concursului. Ne-am împrietenit repede și am hotărât să ne facem o trupă un an mai târziu. Am bătut la ușa mai multor compozitori printre care și a lui Marius Moga, însă nu s-a concretizat nimic pentru că Dumnezeu avea alte planuri cu fiecare dintre noi. Eu aveam să ajung solistă a trupei Mandinga, iar Adela actriță în cele mai iubite telenovele din România. Ne-am bucurat una de succesul celeilalte și am rămas prietene.

Acum 2 luni, într-o noapte când mă gândeam la show-ul de la Sala Palatului mi-a venit ideea de a o invita pe Adela nu doar să-mi fie alături ci să cânte cu mine așa cum ne-am fi dorit încă de acum 22 de ani :). Am luat caietul de notițe și am scris ideea acestei piese, așa s-a născut «Îți mulțumesc pentru că ești». Această piesă este scrisă cu gândul la oamenii din viața noastră pe care îi poți număra pe degetele de la o singură mână, dacă ai noroc poate de la două, acei oameni care te iubesc necondiționat”, a anunțat Elena Gheorghe.