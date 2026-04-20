Acasa » Monden » Adelina Chivu arată impecabil la 44 de ani. Secretul siluetei perfecte: „Nu mai pot mânca chiar orice”

Ana Beatrice
20 apr. 2026, 13:31
Sursă Foto: Instagram - @adechivu
Cuprins
  1. Cum reușește Adelina Chivu să se mențină în formă la 44 de ani
  2. Ce poveste stă în spatele relației dintre Adelina și Cristi Chivu

La 44 de ani, Adelina Chivu continuă să impresioneze prin felul în care arată. Soția lui Cristi Chivu se menține într-o formă de invidiat. Fanii nu contenesc să o admire și să o complimenteze.

See Instagram post

O postare distribuită de Adelina Chivu (@adechivu)

Cum reușește Adelina Chivu să se mențină în formă la 44 de ani

Un stil de viață echilibrat stă la baza aspectului său spectaculos. Chiar și după ce a devenit mamă a două adolescente, a făcut alegeri bine gândite pentru a se menține. Adelina Chivu a mizat pe o alimentație atentă și o rutină sănătoasă pentru a se menține. În același timp, a apelat și la ajutorul medicului estetician pentru retușuri discrete, precum mărirea buzelor și conturarea pomeților, menite să-i pună în valoare trăsăturile.

„Înainte de sarcini şi chiar şi după aceea vreo câţiva ani, nu am avut chiar nicio problemă (n.r.- cu greutatea). Eu până la 35 de ani nu am ținut dietă și nu am făcut niciun fel de sport. Ei, după această vârstă, metabolismul meu a devenit mai lent şi am observat că nu mai pot mânca chiar orice, oricât şi oricând”, a spus soția lui Cristi Chivu într-un interviu pentru OKMagazine!.

Ce poveste stă în spatele relației dintre Adelina și Cristi Chivu

Deși astăzi formează un cuplu solid, cu aproape 17 ani de căsnicie și o familie frumoasă, începuturile lor nu au fost deloc simple. Adelina îl cunoștea deja pe Cristi din diverse evenimente. Totuși, nu s-a lăsat cucerită ușor și i-a refuzat inițial avansurile. După șase luni de insistențe, i-a oferit o șansă, iar relația lor a evoluat frumos, ajungând la logodnă după trei ani.

„Împreună ne-am mutat după câteva luni pentru că eu încă locuiam la București. Când am găsit un apartament în Milano și am plecat să trăiesc acolo. A urmat o perioadă foarte frumoasă în care ne-am bucurat unul de celălalt și ne-am cunoscut mai bine.

Am rămas foarte repede însărcinată, și atunci s-a cam terminat feeria, pentru că mi-a fost foarte, foarte rău. El era mult timp plecat pentru că juca în trei competiții concomitent. Dar am avut și noi luna noastră de miere. Cam scurtă, ce e drept, dar intensă. Nu am considerat niciodată că e un statut și nici nu cred că mă încadrez în niciun tipar de acest gen.

Cred că sunt foarte multe familii care au programe ciudate și reușesc să facă față la asta. Cumva, eu nici nu știu cum e altfel, cum e să ai vacanță de Crăciun sau de Paște în fiecare an, cum e fără cantonamente. Asta cu programul lui mai mult mă afectează prin prisma fetelor, eu sunt obișnuită”, a mai dezvăluit Adelina Chivu, notează click.ro.

See Instagram post

O postare distribuită de Adelina Chivu (@adechivu)

