Traian Avarvarei
08 aug. 2025, 16:19
Sursa foto: Adelina Ioana Pestritu / Facebook

Adelina Pestrițu a publicat o fotografie în care apare alături de Jennifer Lopez, fotografie făcută după concertul vedetei internaționale la București, pe 27 iulie. Unii internauți, însă, au comentat că poza e fake, iar influencerița le-a răspuns ironic.

Cuprins

  • Ce a spus Adelina Pestrițu despre fotografia cu Jennifer Lopez
  • Cum a fost concertul lui Jennifer Lopez la București

Ce a spus Adelina Pestrițu despre fotografia cu Jennifer Lopez

Adelina Pestrițu a reușit să facă fotografia cu Jennifer Lopez după spectacol, într-un moment dedicat fanilor.

„Mi-am îndeplinit un vis”, a scris Adelina, în dreptul pozei.

Mulți comentatori au felicitat-o și s-au arătat bucuroși pentru ea, dar unii au acuzat-o că se laudă cu o poză falsificată: „E fake poza… de ce te minți singură? De ce ai făcut poza asta în AI ca să pari lângă J.LO?”.

Influencerița n-a pus la suflet comentariile negative și le-a răspuns ironic: „Am o criză de râs… Da, cred că o să-l pun (n.r. – ChatGPT) să vă răspundă la comentariile astea pline de inteligență”.

Amintim că și manelistul Tzancă Uraganu a publicat un scurt clip în care-i face o dedicație în versuri artistei internaționale, tot în cadrul evenimentului restrâns. Presa mondenă a scris la vremea respectivă că un bilet la întâlnirea privată cu J.Lo a costat 5.000 de lei.

Cum a fost concertul lui Jennifer Lopez la București

Jennifer Lopez a cântat în Piața Constituției din București, pe 27 iulie. La cei 56 de ani ai săi, vedeta internațională a arătat perfect, a cântat, a dansat și a schimbat mai multe ținute.

Zecile de mii de spectatori au trecut peste supărarea inițială de a aștepta ore întregi sosirea lui J.Lo în plin cod roșu de caniculă, căci nimeni nu i-a anunțat când va apărea artista pe scenă, și s-au bucurat de prestația ei.

