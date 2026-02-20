Adelina Pestrițu a avut o apariție de poveste la Balul Mascat Bridgerton, unde a strălucit într-o rochie spectaculoasă, creată special pentru acest eveniment grandios. Vedeta a respectat întru totul tema serii, accesorizându-și ținuta cu diamante prețioase și o mască elegantă care i-a completat look-ul de epocă.

Adelina Pestrițu fană a serialului Bridgerton

Vedeta s-a numărat printre norocoșii care au aflat detalii despre sezonul al patrulea al producției, care se concentrează pe povestea boemului Benedict Bridgerton. Acesta, deși refuză să se așeze la casa lui, este vrăjit la un bal mascat de o misterioasă domniță în argintiu. În realitate, cea care îi captivează inima este Sophie Baek, o servitoare descurcăreață, scrie .

Noul sezon explorează dacă iubirea poate învinge barierele sociale. Benedict se inspiră din căsătoriile fraților săi, în timp ce Francesca și Colin se confruntă cu propriile provocări în noile lor roluri. Balul de la București a reușit să aducă acest univers feeric mai aproape de publicul român.

Starurile serialului Bridgerton au urcat pe scenă la București

Peste 850 de invitați au fost prezenți în sala de bal somptuoasă, așteptând cu nerăbdare momentul culminant al serii: sosirea actorilor principali. Seara a devenit cu adevărat memorabilă când Luke Thompson (Benedict Bridgerton), Yerin Ha (Sophie Baek), Hannah Dodd (Francesca Bridgerton) și Ruth Gemmell (Violet Bridgerton) și-au făcut aparinția pe scenă. Invitații, printre care s-a numărat și Adelina Pestrițu, au purtat ținute inspirate de epoca Regenței, recreând atmosfera distinsă din poveștile Regency.

Imaginile de la eveniment o surprind pe vedetă într-o ținută ce respectă codul vestimentar al balului. Rochia a avut elemente grafice și croieli specifice epocii în care este plasată acțiunea serialului. Alegerea vestimentară a fost una adaptată tematicii, oferind publicului o imagine clară a stilului Regency. Reuniunea de la fost o ocazie pentru fani de a vedea elemente din universul vizual creat de producția Netflix, într-un cadru oficial.