B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Adelina Pestrițu, apariție de poveste la Balul Mascat Bridgerton. Ce pietre prețioase a purtat vedeta

Adelina Pestrițu, apariție de poveste la Balul Mascat Bridgerton. Ce pietre prețioase a purtat vedeta

Flavia Codreanu
20 feb. 2026, 20:14
Adelina Pestrițu, apariție de poveste la Balul Mascat Bridgerton. Ce pietre prețioase a purtat vedeta
sursa foto: Instagram/ Adelina Pestrițu
Cuprins
  1. Adelina Pestrițu fană a serialului Bridgerton
  2. Starurile serialului Bridgerton au urcat pe scenă la București

Adelina Pestrițu a avut o apariție de poveste la Balul Mascat Bridgerton, unde a strălucit într-o rochie spectaculoasă, creată special pentru acest eveniment grandios. Vedeta a respectat întru totul tema serii, accesorizându-și ținuta cu diamante prețioase și o mască elegantă care i-a completat look-ul de epocă.

Adelina Pestrițu fană a serialului Bridgerton

Vedeta s-a numărat printre norocoșii care au aflat detalii despre sezonul al patrulea al producției, care se concentrează pe povestea boemului Benedict Bridgerton. Acesta, deși refuză să se așeze la casa lui, este vrăjit la un bal mascat de o misterioasă domniță în argintiu. În realitate, cea care îi captivează inima este Sophie Baek, o servitoare descurcăreață, scrie libertatea.

Noul sezon explorează dacă iubirea poate învinge barierele sociale. Benedict se inspiră din căsătoriile fraților săi, în timp ce Francesca și Colin se confruntă cu propriile provocări în noile lor roluri. Balul de la București a reușit să aducă acest univers feeric mai aproape de publicul român.

Starurile serialului Bridgerton au urcat pe scenă la București

Peste 850 de invitați au fost prezenți în sala de bal somptuoasă, așteptând cu nerăbdare momentul culminant al serii: sosirea actorilor principali. Seara a devenit cu adevărat memorabilă când Luke Thompson (Benedict Bridgerton), Yerin Ha (Sophie Baek), Hannah Dodd (Francesca Bridgerton) și Ruth Gemmell (Violet Bridgerton) și-au făcut aparinția pe scenă. Invitații, printre care s-a numărat și Adelina Pestrițu, au purtat ținute inspirate de epoca Regenței, recreând atmosfera distinsă din poveștile Regency.

Imaginile de la eveniment o surprind pe vedetă într-o ținută ce respectă codul vestimentar al balului. Rochia a avut elemente grafice și croieli specifice epocii în care este plasată acțiunea serialului. Alegerea vestimentară a fost una adaptată tematicii, oferind publicului o imagine clară a stilului Regency. Reuniunea de la București a fost o ocazie pentru fani de a vedea elemente din universul vizual creat de producția Netflix, într-un cadru oficial.

Tags:
Citește și...
Romanița Iovan arată impecabil la 61 de ani. Gestul surprinzător care o menține în formă maximă
Monden
Romanița Iovan arată impecabil la 61 de ani. Gestul surprinzător care o menține în formă maximă
Andreea Popescu și Rareș Cojoc au probleme după 15 ani de căsnicie: „Mă simt destul de singură”
Monden
Andreea Popescu și Rareș Cojoc au probleme după 15 ani de căsnicie: „Mă simt destul de singură”
Emil Rengle și Alejandro s-au mutat definitiv în Dubai. Ce chirie plătesc
Monden
Emil Rengle și Alejandro s-au mutat definitiv în Dubai. Ce chirie plătesc
Ironii după ce vedetele s-au înghesuit la Balul Mascat Bridgerton. Oana Roman: „Prinți și prințese închipuite. Am râs” (FOTO)
Monden
Ironii după ce vedetele s-au înghesuit la Balul Mascat Bridgerton. Oana Roman: „Prinți și prințese închipuite. Am râs” (FOTO)
Power Couple România 2026: Ce sumă de bani au primit Oase și Maria Pitică după eliminarea din emisiune
Monden
Power Couple România 2026: Ce sumă de bani au primit Oase și Maria Pitică după eliminarea din emisiune
Theo Rose, mesaj de suflet pentru sora ei. Ce a ținut să transmită artista: „Sora mea – reperul meu”
Monden
Theo Rose, mesaj de suflet pentru sora ei. Ce a ținut să transmită artista: „Sora mea – reperul meu”
Daniel Pavel, despre „Desafio: Aventura”: „Nici măcar soția mea nu știe cine a câștigat!”. Ce spune despre concurenți
Monden
Daniel Pavel, despre „Desafio: Aventura”: „Nici măcar soția mea nu știe cine a câștigat!”. Ce spune despre concurenți
Schimb de replici acide între Florin Ristei și Andreea Bostănică: „Dă-ți un reset din fabrică”
Monden
Schimb de replici acide între Florin Ristei și Andreea Bostănică: „Dă-ți un reset din fabrică”
Mihai Sturzu a rămas fără laptop, după ce curierul i-a aruncat coletul etichetat „fragil” peste gard: „O experiență memorabilă” (VIDEO)
Monden
Mihai Sturzu a rămas fără laptop, după ce curierul i-a aruncat coletul etichetat „fragil” peste gard: „O experiență memorabilă” (VIDEO)
Cauza morții lui Peter Greene. Actorul a decedat în decembrie anul trecut. Date șocante din anchetă (VIDEO)
Monden
Cauza morții lui Peter Greene. Actorul a decedat în decembrie anul trecut. Date șocante din anchetă (VIDEO)
Ultima oră
21:38 - Căzăturile pe gheață fac victime pe bandă rulantă. Ce nu trebuie să faci niciodată când mergi pe polei
21:37 - Guvernul britanic ia în considerare eliminarea fratelui regelui Charles din linia de succesiune
21:25 - Donald Trump, nervos după ce Curtea Supremă i-a anulat taxele vamale. În replică, el a anunțat că va aplica un tarif „global” de 10%: „Mi-e rușine cu unii membri ai Curții” (VIDEO)
20:58 - Bolojan merge la Bruxelles săptâmâna viitoare și se va întâlni cu Ursula von der Leyen. Ce vor discuta cei doi
20:52 - Nereguli grave descoperite în toată țara de comisarii ANPC. Peste 1.500 de operatori economici au fost sancționați
20:40 - O zi la munte a devenit un lux pentru multe familii. Cât îi costă distracția pe turiști
20:33 - Ciucu îl ajută pe Piedone Jr. cu o autorizație, dar nu îl iartă pe Piedone Sr., după atacurile la adresa sa: „Să fii om e lucru mare, să fii domn e o întâmplare”
19:51 - Romanița Iovan arată impecabil la 61 de ani. Gestul surprinzător care o menține în formă maximă
19:45 - Descoperire neașteptată: Locul unde a fost găsit un lac subteran uriaș, ascuns la peste 100 de metri sub pământ
19:38 - Apa de la Curtea de Argeș, din nou infestată: Bacteria Clostridium a reapărut în probe