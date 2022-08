Adelina Pestrițu susține că e ”țărăneală” să cerem la pachet mâncarea neconsumată la restaurant

Adelina Pestrițu a realizat pe Instagram o serie lungă de sfaturi inspirate din Codul Bunelor Maniere, multe criticate de români, arată .

Adelina Pestrițu oferă foarte multe sfaturi de bune maniere deși

”P.1. Codul Bunelor Maniere spune:

“Ceea ce am plătit, dar nu am mâncat sau nu am băut, nu se ia acasă. Deși se obișnuiește, mai bine nu-i cerem ospătarului să ne pună la pachet, nici măcar pentru câinele sau pisica de acasă.

Este o economie inutilă și cu siguranță animalele de companie de acasă, la care ținem atât de mult, nu știu că am fost la restaurant fără ele, deci sigur nu se vor supăra pe noi.”

P.2. Sosurile.

Codul ne recomandă să nu punem sosurile pe friptura, dar nici pe piure, orez sau alte garnituri (macaroane, sote de legume, etc) deoarece este inestetic. Se pun in farfurie (sau într-un recipient mic) și se introduc bucățile de carne tăiate pe rând.

P.S. Acest video face parte dintr-o serie de Reels, din care vom învața împreună, lucruri elementare despre cum să adoptăm un comportament potrivit în societate.

Pe unele le cunoaștem deja, însă pe altele le vom descoperi, tot împreună, pe parcursul acestor episoade, sper eu folositoare și de implementat într-o societate cât mai civilizată”, a explicat Pestrițu.

Românii s-au plictisit de atâtea sfaturi

Cristina Ich a comentat: ”Cu tot respectul, dar nu cred că face cineva asta”, iar alții au spus că e obișnuință să se ia la pachet.

”Hai că m-am trezit cu nervi la cafelutsă! Cinci milioane de tone de alimente ajung la gunoi, în România. Tot atâtea milioane de români abia au ce mânca!

Una din cele mai urmărite influenkerite din România și totuși atâtea sfaturi greșite. (…) Codul e cod… dar greu când ai 3 căței acasă și un copil de 3 ani după ține care nu vrea să lase nimic în farfurie (…)

Auuu, când eram mică, mama îmi aducea de la nunți în șervețel cornulețe și nuci umplute. (…) Ce spune codul? Că tre să lași mâncarea bună să o arunce oamenii fără minte sau cum? Mai bine o iau acasă!!”.

”Mâncarea ajunge la gunoi, ceea ce nu e bine pentru planetă și nu numai. Dar mă rog, codul bunelor maniere”.

”Eu sunt împotriva risipei de orice fel, așa încât ignor tipul ăsta de sfaturi sau acțiuni așa cum ignor și persoanele care le prezintă!”.

”E sindromul ăla al românului sărac, care acum s-a ajuns și vrea să arate că nu mai e sărac. E o rușine pentru genul ăsta de oameni să plece cu o punguță după ei. Evident că sunt niște imbecili”.