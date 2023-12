Adevăratul motiv pentru care Lora nu are copii până la vârsta de 41 de ani: „Am avut omul nepotrivit lângă mine”

, are o relație fericită cu Ionuț Ghenu timp de aproape un deceniu și au planuri de căsătorie în viitorul apropiat. Despre absența unui copil în viața lor, pentru care nu a devenit mamă până acum.

De ce Lora nu are copii până la 41 de ani

Cei doi parteneri au planuri de căsătorie, dar artista a fost criticată, pentru că, spun gurile rele, ea nu și-ar dori să aibă copii. Cu toate acestea, artista a dezvăluit că în trecut și-a dorit să devină mamă, dar nu a găsit bărbatul potrivit alături de care să își îndeplinească visul.

Cu ceva timp în urmă, când îi era mai ușor să aducă pe lume un copil și când ardea de dorința de a deveni mamă, partenerul ei de atunci a fost cel care a respins ideea de a avea un bebeluș împreună.

Cu toate că a ajuns la vârsta de 41 de ani, Lora rămâne ferm convinsă că va deveni mamă în viitor și își alimentează speranța că acest vis va deveni realitate într-o zi, scrie .

View this post on Instagram

„Am avut omul nepotrivit lângă mine”

„Multă lume mă judecă fără să mă cunoască, fără să ştie multe lucruri. Atunci când am putut să am copii şi am vrut, am avut omul nepotrivit lângă mine, care nu și-a dorit, contrar spuselor lumii. El mi-a spus ceva, apoi când am avansat în relaţie m-am trezit că nu corespundem, că nu avem acelaşi ţel.

Nu şi-a dorit, deşi era foarte important pentru mine să îl fac. Totul s-a agravat, eu nu cred în imposibil, cred în Dumnezeu, el decide. Voi fi mama într-un fel sau altul, sunt sigură. Vreau să ajungă acest mesaj la alte femei: să ai grijă de tine nu este o dovadă de egoism, ca să poţi da altora bucăţi din tine trebuie să fii tu bine” , a dezvăluit Lora, în podcast-ul „Magic Life”, găzduit de Liana Stanciu.