Adevăratul motiv pentru care Oana Zăvoranu a divorțat de Pepe: „Dormeam pe covor și la un moment dat...”

Cu aproape 12 ani în urmă, Oana Zăvoranu și Pepe au pus punct căsniciei. Finalul relației dintre cei doi a fost unul foarte tumultos și plin de scandal. Subiectul a fost pe primele pagini ale ziarelor mult timp.

După mai bine de 10 ani, Oana Zăvoranu a dezvăluit adevăratul motiv pentru care a ales să se despartă de Pepe.

Recent, Oana și-a lămurit fanii în ceea ce privește despărțirea de Pepe.

Oana Zăvoranu: „L-am iubit foarte mult, atât cât l-am iubit”

„L-am iubit foarte mult, atât cât l-am iubit, eu n-am să fiu nesimțită ca el să spun că a fost cea mai mare greșeală a vieții mele. El poate să spună, pentru că el, săracul, nu este fericit. A fost frumos cât a fost, dar s-a terminat, și din momentul în care s-a terminat și știți că s-a terminat pentru că nu l-am mai iubit, este mai mult decât aberant, stresant și inoportun să mă mai întrebați dacă îl iubesc pe Pepe.(…) Nu îl mai iubesc pe Pepe, nu mi-este dor de el, nu mă interesează ce face, îi doresc fericire, tot binele din lume.

Am reușit să vă elucidez acest aspect care vă întuneca și nu vă lăsa să dormiți?(…) Eu am spus ce am avut de spus, vă blochez, pentru că mi se pare aberant. Omul are o familie, să-i trăiască, un copil sau mai mulți copii, e caz închis. Putem în această seară să închidem pentru totdeauna acest subiect?”, a spus Oana Zăvoranu în cadrul unui live pe TikTok, conform .

Oana Zăvoranu a adăugat că în acele momente a încercat să îi explice artistului că ea nu mai simte nimic pentru el.

„Nu l-am mai iubit pe Pepe, că de aceea am divorțat de el. Am fost răstignită aproape ca Iisus pe cruce pentru că nu l-am mai iubit pe Pepe și pentru că m-am îndrăgostit de altcineva, zici că eram singura femeie de pe mapamond care se îndrăgostea și a existat acel personaj de care m-am îndrăgostit. El nu înțelegea, eu de 6 luni veneam acasă la 6 dimineața și tot încercam să-i spun că între noi nu mai e ok, dormeam pe covor și la un moment dat am divorțat.

Vă dați seama că nu îl mai iubeam de dinainte să fiu divorțată de el, așa că nu am cum să-l iubesc acum, după atâția ani, dar l-am iubit foarte mult. A fost o dragoste foarte frumoasă, ne-am căsătorit din dragoste, am stat din dragoste, a fost o poveste din aia, noi doi împotriva tuturor. Se poate, ca femeie, să nu-l mai iubești pe cel de acasă. Sunteți nebuni la cap? Cum se poate și ca bărbat să n-o mai iubești pe cea de acasă”, a încheiat Oana.