Adevăratul preț al apartamentului Iuliei Albu. Vedeta a dezmințit zvonurile!

a spus care este adevăratul preț al apartamentului ei. Vedeta a reușit să își achiziționeze locuința visurilor ei, însă prețul care s-a zvonit inițial este unul colosal. Totuși, fosta soție a creatorului de modă, Mihai Albu, a mărturisit adevărata sumă, care este departe de ceea ce s-a spus inițial.

Apartamentul pe care aceasta l-a cumpărat este unul în stil vechi, istoric, iar acum ceea ce o preocupă pe Iulia este renovarea acestuia. De asemenea, Iulia Albu a spus că a ajuns să cumpere imobilul cu această sumă, abia după negocieri.

Iulia Albu a dezvălui prețul apartamentului ei: „Mult mai puțin de jumătate”

Dacă inițial s-a spus că ar fi scos din buzunar 1.200.000 de euro pentru achiziționarea casei, aceasta a dezmințit acum supozițiile.

„Apartamentul meu nu a costat 1.200.000 euro, apartamentul meu plus cel de jos, la un moment dat, a fost pe piață cu această sumă. Eu am avut norocul să o iau la un preț decent. Este și o proprietate mare. Mult mai puțin de jumătate. În momentul când am găsit eu casa respectivă, ea era pe piață la 230.000 euro și am mai și negociat. Trebuia să fie a mea casa!”, a declarat Iulia Albu, la Antena Stars, potrivit

Casa Iuliei Albu are sobe pe lemne

Vedeta este ocupată acum cu renovarea locuinței, iar acest lucru îi face plăcere. Mai mult decât atât, fosta concurentă „Asia Express” a mărturisit că a optat pentru a avea sobe pe lemne în casă, iar ușile pe care le are imobilul sunt adevărate opere de artă.

E cel mai bine să te si implici, îmi și face mare plăcere. Sunt foarte multe stucaturi în casă de recondiționat, trebuie ușile recondiționate, care au pictură manuală. (…) Am trei sobe pe lemne, erau pe gaz, dar am convertit pe lemne”, a mai spus vedeta.