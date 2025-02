Karmen, fiica manelistului Adi Minune, a dezvăluit cum a reacționat tatăl său când i-a spus că va participa la . Karmen Minune va face echipă, de-a lungul traseului, cu prietena ei, Olga.

Adi Minune nici nu a vrut să audă că fiica sa, Karmen va participa la reality-show-ul difuzat de Antena 1. Manelistul nu a avut ce face, dat fiind că fiica sa este foarte hotărâtă atunci când își propune ceva. Tânăra a mărturisit, însă, că nu i-a fost deloc ușor, mai ales că Adi Minune i-a avut alături și pe ceilalți membri ai familiei.

„Nimeni nu este de acord, mi-am pus toată familia în cap, dar nimeni nu se poate opune, nimeni nu mă poate opri (…) Cred că Asia Express este un prilej foarte bun de a mă cunoaște. Nu am fost niciodată în situații precum cele cu care mă voi întâlni în această aventură. Așa că aștept și eu să văd cum voi reacționa. Va fi o surpriză!”, a spus Karmen, conform .

Fiica lui Adi Minune susține că cel mai mult o irită încăpățânarea celorlalți. Și nu suportă să nu i se dea dreptate, într-o dispută, mai ales când știe că o are.

„Eu încerc în general să văd o situație din mai multe perspective. De asta cel mai tare mă scoate din sărite încăpățânarea, mai ales când e vorba de lucruri care nu pot fi demonstrate 100%. Nu suport să nu mi se dea dreptate când știu că o am”, a mai spus fiica manelistului.

Cine a determinat-o să plece în aventură

Fiica lui Adi Minune a povestit că a fost convinsă că participarea la Asia Express este ceea ce îi trebuie, chiar de partenera sa de concurs, Olga. O descrie pe aceasta drept o fată care a reușit prin propriile-i puteri, puternică și foarte hotărâtă. De aceea, este sigură, împreună vor răzbi până la finalul competiției.

„E o fată plecată de multă vreme de acasă, de la părinții ei, s-a descurcat singură în mai multe orașe, nu doar în București, a reușit totul pe propriile puteri. Eu abia aștept să vedeți un om puternic și hotărât, care atunci când își propune ceva nu-și lasă drumul deviat de nicio situație care o înconjoară. Dacă Olga își dorește ceva, așa se întâmplă”, a spus Karmen Minune.

Pe de altă parte, recunoaște că îi va fi dor de fiica ei Sofi. Despărțirea de fetiță, pentru o perioadă atât de lungă, a fost singurul motiv care a pus sub semnul întrebării participarea sa la Asia Express. În cele din urmă, însă, prietena ei, Olga, a reușit să o motiveze.

„Olga m-a motivat să merg în Asia Express. Asta pentru că este o persoană extrem de puternică, lângă care nu mi-e frică să întâmpin dificultăți sau situații neașteptate. Mi-a fost mereu greu să plec de lângă Sofi când a venit vorba despre acest proiect. Anul ăsta am trecut prin multe schimbări și am zis s-o fac și pe asta”, a dezvăluit .