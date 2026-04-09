Ce făcea Adi Nartea cu Andreea Raicu într-o reclamă, înainte să devină celebru: „O luam, o dansam și făceam piruete””

Flavia Codreanu
09 apr. 2026, 20:46
Sursa foto: Instagram - @adinartea
Adi Nartea a rememorat începuturile carierei sale în modelling, perioadă în care a filmat numeroase reclame, inclusiv una celebră alături de Andreea Raicu.

Ce amintiri are Adi Nartea din reclamele cu Andreea Raicu

Înainte de a deveni unul dintre cei mai apreciați actori din România, Adrian Nartea a fost un model căutat pentru spoturi publicitare. Una dintre cele mai memorabile experiențe a fost colaborarea cu Andreea Raicu.

„De când eram eu model? Stai să-mi aduc aminte. Sigur au fost una sau două. Una sigur a fost, dar nu eram eu principal, ci Andreea Raicu era actrița principală. Era un alt brand de șampon. A fost acum mulți ani. Și da, eu eram partenerul Andreei Raicu, care o lua, o dansa și făcea piruete ca să i se vadă părul așa, în vânt. Cred că am fost și la o reclamă în care eram eu actorul principal, dar nu pot să dau numele. Oricum niciuna dintre reclame nu a fost făcută pentru România. Eu am făcut multe reclame, dintre care, să zic, 15-20% au fost pentru România”, a declarat actorul pentru Libertatea.

Cât de bine câștiga actorul din modelling

Deși era o prezență constantă în campanii, Adrian Nartea susține că în acei ani modellingul nu era o sursă de bogăție, ci mai degrabă un hobby.

„Nu, nu se câștiga bine, era un hobby, erau easy money, adică trebuia, ca și cu actoria, trebuia să ai un job, trebuia să-ți vezi de carieră, in orice fel de domeniu erai și extra să faci modelling sau ce puteai să faci. Pentru mine era easy money. Adică orice prezentare, orice reclamă, reclamele erau mai bine plătite, dar nu erai, să zic, un nume sau ceva, pur și simplu era un model care era într-o reclamă. Erau mai bine plătite decât prezentările, dar nu poți să zici că erau bine plătite”, a mai povestit Nartea.

Cum își alege Nartea campaniile în prezent?

În prezent, acesta refuză să își asocieze imaginea cu produse în care nu crede sau care nu se potrivesc stilului său de viață sănătos și orientat către familie.

„Până una-alta este un extrajob. Adică dacă eu cred în produsul respectiv și îl folosesc, de ce să nu mă laud cu el? Adică dacă faci o reclamă la ceva ce nu este natural și nu îți vine în sistem și nu îți place în primul rând, atunci e bine să nu te asociezi. Eu tot timpul când primesc brief-uri de reclame, de campanii și așa, îmi spune, ok, Adi, este pentru asta, asta, asta. Îți place? Te-ar coafa? Ți-ar plăcea? Și eu stau să mă gândesc dacă se încadrează în obiceiurile mele de zi cu zi, în stilul meu de viață, adică pe sănătate și pe familie și pe toate lucrurile astea și dacă da, se încadrează, de ce nu?”, a mai spus Adi Nartea pentru sursa citată.

